Maksuton kouluruoka on ollut osa suomalaisten koulujen arkea jo yli 70 vuoden ajan. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt kouluruuan kehittämisohjelman, jonka tavoitteena on tehdä kouluruuasta ekologisempaa ja terveellisempää. Lisäksi suunnitelmana on saada välipalat osaksi kouluruokailua. Tällä hetkellä kouluruokaratkaisut vaihtelevat kuntien kesken paljon.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa on tarjottu maksutonta aamupuuroa opiskelijoille viidentoista vuoden ajan. Idea puurotarjoilusta sai alkunsa opiskelijayhdistykseltä. Nykyään puuro maistuu aamuisin noin 500 opiskelijalle.

– Puuro houkuttelee oppilaat ajoissa kouluun. Aamupala auttaa heräämään ja jaksamaan ensimmäiset tunnit, Gradia-ravintoloiden ruokapalvelujohtaja Sari Nissinen kertoo tiedotteessa.

Puuron tarjoilusta ei synny merkittäviä kuluja, vaikka aamupuuron syö noin 10–15 prosenttia asiakkaista.

– Puuron keittäminen on asennekysymys. Jos jotakin haluaa tehdä, se onnistuu kyllä, Nissinen vakuuttaa.

Kouluruuasta ilmastoystävällisempää vegaaniruuan avulla

Gradia on edelläkävijä myös kasvisruuan tarjoamisessa. Kasvisruokaa on tarjottu päivittäin jo 25 vuoden ajan, ja kasvisvaihtoehdosta tehtiin vegaaninen vuonna 2019.

– Vastuullisuuden nimissä oli järkevää muuttaa kasvisruoka kokonaan vegaaniseksi, Nissinen toteaa.

Nissinen kertoo miettineensä jo viisi vuotta sitten, kannattaako vegaaneille ja kasvissyöjille tehdä erillisiä ruokia. Nykyisin vegaaninen ruoka tehdään gluteenittomana, jolloin erityisruokavalioiden mukaisia ruokia ei tarvitse valmistaa niin paljon. Päätöksen myötä ruokahävikki pienenee.

Vegaanista ruokaa kuluu Gradiassa päivittäin noin tuhat annosta. Parhaimpina päivinä vegaanisen vaihtoehdon valitsee jopa neljännes opiskelijoista. Erityisen suosittuja ovat etniset ruuat, joita Gradian keittiössä aiotaan tulevaisuudessa lisätä.