Koulutyö alkaa lähes kaikissa kouluissa ensi viikolla. Kuva: Veera Korhonen

Syyslukukauden koulutyö alkaa lähes kaikissa kouluissa ensi viikolla. Yleisin aloituspäivä on keskiviikko 12. elokuuta.

Opetushallitus piti koulunkäynnin aloittamista koskevan perinteisen tiedotustilaisuutensa tiistaiaamuna. Tällä kertaa lähes kaikki tilaisuuden aiheet koskivat tai sivusivat koronakriisiä.

Yksi kysymys kuului, ryhdytäänkö kouluissa kenties käyttämään kasvomaskeja?

Opetusneuvos Marjo Rissanen vastasi, että asiassa ei ole toistaiseksi tehty linjausta. Käytäntöjä laaditaan sen mukaan, mitä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) mahdollisesti lähipäivinä lausuu.

Toinen ajankohtainen kysymys koski lakkiaisia. Järjestetäänkö yhteisiä sellaisia elokuun lopulla kuten aikaisempi suositus oli?

Opetusneuvos Petri Lehikoinen sanoi toivovansa, että lakkisia ja muita valmistumisjuhlia voitaisiin viettää tämän suosituksen mukaisesti.

Tilanteen muuttumiseen varaudutaan

Koulunkäynti alkaa normaaliin tapaan lähiopetuksena.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen muistutti, että poikkeusasetukia ei ole enää voimassa. Kaikessa toiminnassa opetushallitus edellyttää kuitenkin huolellisen ja turvallisen koulunpidon käytänteiden noudattamista. Käytännössä se tarkoittaa erityisen huomion kiinnittämistä muun muassa hygieniaan ja ryhmissä toimimiseen.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen korostaa turvallisen ja huolellisen koulunkäynnin käytäntöjen noudattamista.

Samalla oppilaitosten ja opetuksen järjestäjien on syytä varautua tilanteen muuttumiseen.

– Koronatilanne on Suomessa suhteellisen rauhallinen, mutta missään tapauksessa se ei ole ohi, Heinonen korosti.

– On tärkeää, että meillä on valmius siirtyä tarvittaessa nopeasti poikkeusoloihin. Jos se on välttämätöntä, se tapahtuu paikallisilla tai alueellisilla päätöksillä tartuntatautilain nojalla.

Kevät lisäsi digiosaamista

Kevään etäopetusjakson ja digiopiskelun kokemuksista on saatu alustavia tutkimuksellisia tuloksia. Niitä esitteli Opetushallituksen hankekoordinaattori Jaakko Vuorio. Tehtävään asetetun työryhmän varsinainen raportti valmistuu vasta loppuvuonna.

Huomioiden mukaan jakson plussapuolia oli digitaitojen kehittyminen sekä peruskouluissa ja lukioissa että ammatillisessa koulutuksessa. Varsinkin viimeksi mainitussa uudet ohjelmistot ja menetelmät näyttävät olevan myös jäämässä osaksi oppilaitosten toimintaa.

Alustavien tietojen mukaan opinnot eivät millään koulutustasolla suuremmin hidastuneet ja kokemukset olivat vähintään kohtuullisia.

Peruskouluissa reaaliaikainen live-opetus oli kuitenkin mahdollista vain osittain. Ammatillisella puolella kärsivät puolestaan työssäoppiminen ja näyttöjen antaminen.