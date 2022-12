Oululaisen Teuvo Pakkalan koulun opettajat, oppilaat ja heidän vanhempansa ovat huolissaan uudella Maikkulan baanalla koulumatkoillaan liikkuvien koululaisten turvallisuudesta.

He haluaisivat väylälle lapsista varoittavia liikennemerkkejä. Toistaiseksi toiveet ovat olleet turhia (Kaleva 11.12.). Perustelut kaupungin kieltäytymiseen ovat erikoisia.

Suuri osa Teuvo Pakkalan koulun oppilaista liikkuu baanaksi kutsutulla kevyen liikenteen väylällä ja sen risteyksissä joka päivä. He joutuvat sukkuloimaan vilkkaan pyöräliikenteen seassa. Koulumatkoillaan he käyttävät kahta alikulkua, joista erityisesti toinen on lapsille vaarallinen.