Oulu

Oskari Vuorela, Lukas Hack, Viljo Kälkäinen, Nea Virvel, Emma Uusitalo ja Johanna Kakkuri jonottavat omaa soutuvuoroa. Kuva: Niina Hentilä

Voimistuva meteli lähestyttäessä tiistaina Rajakylän koulun aulatilaa antaa ymmärtää, että jotain tavallisesta poikkeavaa on meneillään.

3B-luokan oppilaat hakkaavat käsillään tahtia ja kannustavat huudoin luokkatovereitaan.

Menossa ovat kaksipäiväiset kOulujokisoudut, joissa 11 koulua kisaa siitä, kuka soutaa ensimmäisenä vanhaa tervan vesitietä Oulujärveltä Ouluun. Soitukilpailun voittaa se koulu, joka on ensimmäisenä perillä tai on soutanut eniten kilometrejä määräajan puitteissa. Kilpailu päättyy tänään keskiviikkona kello 13.

Soutulaite humisee ja huudot raikaavat niin, että rehtori Jussi Näykki hakee kuulosuojaimet sormet korvissa istuvalle kesätyöntekijälle, jonka on määrä istua soutulaitteen vieressä kaksi päivää. Hän lisää tiedot järjestelmään aina kun puoli kilometriä on soudettu.

– Yritimme saada niin, että tiedot olisivat suoraan päivittyneet soutulaitteesta järjestelmään, mutta se ei onnistunut, Näykki kertoo.

Eräs huolestunut vanhemman vuosikurssin oppilas tulee opettajien luokse.

– Meillä pitäisi olla tuossa vieressä tänään uskonnon koe, tyttö parahtaa.

– Teille onkin sitten kannustus täällä valmiina, Näykki kiusoittelee.

Lyhyen keskustelun jälkeen uskonnon koe päätetään kuitenkin järjestää toisessa tilassa.

Kiva yllätys

Jokainen luokka ykkösestä yhdeksään soutaa kahden päivän aikana puolen tunnin ajan. Yksi soutaja soutaa korkeintaan viiden minuutin ajan, jonka jälkeen on vaihdettava uusi soutaja.

Kisaa voi seurata seinälle heijastetusta kartasta reaaliajassa. Tiistaiaamuna Rajakylän koulun sijoitus vaihtelee ensimmäisen ja neljännen sijan välillä.

Lapset seurasivat seinältä, miten koulun sijoitus vaihteli soutujen edetessä. Kuva: Niina Hentilä

– Kaikki henkilökunnan jäsenet eivät taida ennättää, mutta kaikki lapset saavat soutaa. Mielestäni on mahtavaa, että kaikki osallistuvat ykkösluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Tämä on koko koulun juttu, Näykki sanoo.

Tavoitteena on, että soutulaite ei pysähdy muuta kuin hetkeksi vuoronvaihdon aikana. Myös ruokatauot on aikataulutettu niin, että soutulaite on koko ajan käytössä.

– Kahta minuuttia ei saisi olla soutamatta, muuten lukema soutulaitteessa nollaantuu. Saa nähdä, miten into riittää.

Kolmosluokkalainen Nea Virvel oli ennättänyt unohtaa, että tänään koulussa soudettaisiin. Hieman erilainen aloitus päivälle oli kuitenkin hänelle mieluinen.

Nea Virvel näyttää muille esimerkkiä, kuinka soudetaan. Kuva: Niina Hentilä

– Tämä oli kiva yllätys, kun unohdin ihan, että tämä on tänään. Tää on just kivaa.

Opettajat neuvovat oppilaille oikeaoppista tekniikkaa samalla, kun lapset soutavat.

– Mun isä on tehnyt Kärsämäen soutuennätyksen tuolla laitteella, Virvel kertoo.

Viljo Kälkäinen uskoo, että Rajakylän koulu pärjää koulujen välisessä kisassa ihan ”ok:sti”.

– Tullaan ehkä ekaksi tai tokaksi, Saana Alhainen puolestaan arvelee.

Lapset juoksevat innokkaasti jonoon, kun opettaja huutaa, että halukkaat ennättävät vielä soutaa toisenkin kerran. Kun puoli tuntia on kulunut, on yhdeksäsluokkalaisten vuoro.

Kannustavat huudot vaimenevat ja opettajat saavat maanitella oppilaita soutamaan.

– Tuli vähän hiljaisempaa, Näykki hymyilee.