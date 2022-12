"Ajatus 15-vuotiaasta, käytännössä lukutaidottomasta ihmisestä, on musertava. Hänen elämästään on viety yhdeksän vuotta, hänen vapauttaan on rajoitettu ja hänen itsemääräämiseensä on kajottu. Vastineeksi hän ei ole saanut edes tätä nykymaailman tärkeintä eloonjäämistaitoa."

Näin pohti tuore kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja Iida Rauma keskiviikkoiltana palkintopuheessaan ja viittasi tuoreisiin tietoihin suomalaisnuorten lukutaidon rapautumisesta.