Kouluruoka-annoksen keskimäärinen hinta on Suomessa vajaat kolme euroa. Kuva: Jussi Leinonen

Kouluaterian laskennallinen hinta on on säilynyt suhteellisen maltillisena. Yksittäisen aterian hinta on nyt keskimäärin 2,92 euroa, kun 20 vuotta sitten se oli 2,23 euroa. Laskennallinen hinta on hitaasti noussut koko 2000-luvun, jossa koronavuosi oli poikkeus. Koronan vuoksi osa oppilaista oli etäopetuksessa ja jätti käyttämättä ateriaetunsa.

– Vaikka laskennallinen hinta hieman nousee, kouluruoan osuus opetuksen kokonaiskustannuksista laskee. Sen suhteellinen osuus kustannuksista on nyt noin kuuden prosentin luokkaa, kun vielä jonkin aikaa sitten se oli kahdeksan prosenttia, kertoo opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta.