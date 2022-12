Kultti ry:n puheenjohtaja Aaron Putula (oikealla) ja varapuheenjohtaja Joona Hietanen moittivat eritoten Oamkin tiedottamista. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kulttuurialojen opiskelijajärjestö Kultti ry on huolestunut koulun tulevasta organisaatiomuutoksesta.

Tällä hetkellä Oamkin tarjoamat ammattikorkeakoulututkinnot on jaettu viiden eri opintoalan alle. Jatkossa Oamk muodostaa kolme suurempaa, samankokoista opintoalaa: hyvinvointi ja kulttuuri, ICT ja liiketoiminta sekä tekniikka.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nykyinen kulttuuriala jakautuu kahtia. Tanssinopettajaopiskelijat ja musiikkipedagogit menevät hyvinvointi ja kulttuuri -yksikön alle, kun taas journalistit ja visuaalisen suunnittelun opiskelijat sulautuvat ICT ja liiketoiminta -yksikköön.

Muutos tulee voimaan hiljalleen ensi kevään aikana.

Koulun johto on vakuuttanut, että muutos koskee vain opettajia, eikä se vaikuta käytännössä opiskelijoiden elämään. Koulun mukaan kyseessä ei myöskään ole säästötoimi vaan tarkoituksena on kehittää toimintaa monipuolisemmaksi.

"Tiedottaminen oli epäselvää"

Kultti ry:n puheenjohtaja Aaron Putula ja varapuheenjohtaja Joona Hietala eivät ole varmoja, voiko vakuutteluihin luottaa. Hietala oli kuuntelemassa koulun infotilaisuutta asiasta viime viikolla.

– Tiedottaminen oli omasta mielestäni hyvin epäselvää. Joka toisessa lauseessa sanottiin, ettei muutos vaikuta opiskelijoihin, mutta joka toisessa puhuttiin kuitenkin asioista, jotka uudistuvat opiskelussa.

Putula on pettynyt erityisesti Oamkin viestintään. Opiskelijat saivat hänen mukaansa sähköpostilla vain kutsun tiedotustilaisuuteen. Hietala ja Putula ihmettelevät myös sitä, että uudistuksesta kerrottiin vasta sitten, kun päätös oli jo tehty.

– Ensin viestiä tuli pikkulinnut laulaa -tyyppisesti, ja harmittaa suuresti se, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun he epäonnistuvat omassa viestinnässään. Muistelen sitä aikaa, kun koulu muutti Linnanmaalle. Silloinkin tapahtui tällaisia viestintäkatkoksia, Putula kertoo.

Putulan mukaan Oamkilla tulee muutoksia niin tiheään tahtiin, että monelle on epäselvää, miten organisaatiouudistus vaikuttaa esimerkiksi opintosuunnitelmiin.

– Itse opiskelen neljättä vuotta, ja opintosuunnitelma on ehtinyt vaihtumaan kaksi tai kolme kertaa.

Hietalan mielestä uudistuksen negatiivisista puolista on yritetty tehdä positiivisen kuuloisia.

– Useampia aloja on saman yksikön alla. Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tulee isompia luentoja. Pienemmillä luennoilla opettaja pystyy opettamaan yksilöllisemmin.

– Meille on koko ajan sanottu, ettei tässä yritetä säästää rahaa. Mutta kyllähän siinä automaattisesti säästyy rahaa, kun noin monesta yksiköstä supistetaan kolmeen, Putula lisää.

Kritiikkiä Oamkin uudistuksille

Tieto- ja viestintätekniikkaa opiskeleville Miika Puomiselle (vasemmalla), Hannu Oikariselle, Sakari Snellmanille ja Elias Piekkolalle koulun organisaatiouudistus sopii vallan mainiosti. Kuva: Jarmo Kontiainen

Putula ja Hietala opiskelevat molemmat viestintää. Putulan mukaan Oamkin aiemmat säästötoimet ovat jo iskeneet kulttuurialan opintoihin, ja juuri tiedotuksen epäselvyyden vuoksi hänen on vaikea uskoa, etteikö niitä tulisi lisää.

– Meiltä on viime vuosien aikana vähennetty jonkin verran henkilöstöä. Paljon enemmän on itseopiskelua, ja on sanottu suoraan, ettei vierailevia opettajia tai luennoitsijoita oteta, jos niistä täytyy maksaa.

Putula näkee myös hyviä puolia siinä, että yhteistyötä lisätään ja esimerkiksi viestinnän ja liiketalouden opintoaloja yhdistellään.

Hän pelkää kuitenkin, että muutos romuttaa opiskelijayhteisöä, koska Kultti ry ei voi enää kutsua itseään Oamkin kulttuurialan opiskelijoiksi. Syyksi kulttuurin jakamiselle annettiin se, että viestintä ja liiketalous ovat nykyisin hyvin lähellä toisiaan.

– Ajateltiin myös, että musiikin ja tanssin puolelta saa sotelle paljon enemmän hyvää. Voi esimerkiksi ottaa musiikkiterapiakursseja.

Hietalan mukaan opiskelijoiden keskuudessa on huolta, pysyykö viestinnän ala edelleen vetovoimaisena, jos se on liiketalous-nimikkeen alla, eikä kulttuurialaa.

– Muutoksia tulee niin paljon, että Oamk on kohta siinä pisteessä, ettei tänne kukaan hae. Meiltä lähtee porukkaa koulusta, ihmiset eivät valmistu ja mielenkiinto menee. Itse en todennäköisesti jatka tämän vuoden jälkeen tässä koulussa. Opetuksen laatu on mennyt huonommaksi viime vuosina, Putula sanoo.

Opettajille lisää yhteistyötä, opiskelijoille yhteisiä opintoja

Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm kertoo, että uudistuksen myötä koulussa halutaan enemmän yhteisiä opintoja. Samalla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta keskittyy yhteen yksikköön.

– Rakenteita on tarpeen uudistaa. Olemme luultavasti olleet viimeinen ammattikorkeakoulu, joka on vielä järjestäytynyt koulutusalojen mukaisesti. Kaikki muut ovat jo siirtyneet isompiin kokonaisuuksiin. Tulevat yksiköt ovat samankokoisia sekä henkilöstö- että opiskelijamäärältään.

Kultuuriala pilkottiin Fagerholmin mukaan siksi, että musiikki- ja tanssiterapiakursseilla on yhteistyömahdollisuuksia erityisesti sote-alan kanssa.

– Sitä vastoin viestintää ei ole aina välttämättä ollenkaan organisoitu taidealojen alle. Muissa ammattikorkeakouluissa medianomiopinnot ovat milloin missäkin yksiköissä. Viestinnällä on paljon yhteistyömahdollisuuksia liiketalouden ja ICT-teknologian kanssa.

Rehtori Heidi Fagerholm sanoo, ettei organisaatiomuutos ole säästötoimi. Arkistokuva. Kuva: Antti J. Leinonen

Fagerholm ei usko, että muutos häiritsee viestinnän yhteistyötä taidealojen kanssa. Esimerkiksi luonnonvara-ala ja tekniikka suunnittelevat yhteistä koulutusohjelmaa, vaikka ne ovat jatkossa eri yksiköissä.

– Jos muutamme tapaa, jolla opetusta järjestetään, niin minun on vaikea nähdä, miten opiskelijayhteisö siitä romuttuu.

Rehtori vakuuttaa myös, että henkilöstövähennyksiä ei ole luvassa.

– Tämä ei ole mikään säästöohjelma. Lisäämme resursseja koulutuksen kehittämiseen. Jatkossa opiskelijoille on enemmän yhteisiä opintoja tarjolla.

Opettajien yhteistyö yli tutkintorajojen lisääntyy. Rehtorin mukaan opettajille ei tule kuitenkaan enempää opetettavia.

Opiskelijoille pidetyn tiedotustilaisuuden väitettyyn epäselvyyteen hän ei osaa ottaa kantaa.

– En osaa siitä sanoa, kun tietääkseni sellaista ei ole edes pidetty. Olemme lähettäneet opiskelijoille tiedotteen sisäisen infran kautta. Henkilöstölle oli tiedotustilaisuus, ja käsittääkseni se oli ihan onnistunut.

Fagerholm lisää, että kulttuurialan yksikönjohtaja on käynyt opiskelijoiden kanssa keskustelutilaisuuden sen jälkeen, kun sellaista oli pyydetty. Rehtorin mielestä on normaalia, että koulussa tapahtuu muutoksia.

– Olisi hyvin huolestuttavaa, jos opetussuunnitelmat eivät muuttuisi, koska työelämä muuttuu jatkuvasti.

Putulan mukaan aika tulee näyttämään, miten muutos vaikuttaa Kultti ry:n toimintaan.

– Haluan uskoa siihen, että Kultti pysyy edelleen samana. Meissä on sen verran vastahakoista henkeä, että pidämme itseämme silti kulttuurin opiskelijoina.