Lähestymiskieltojen tehostamiseksi voitaisiin harkita määräyksen sähköistä valvontaa, joka on käytössä Ruotsissa ja Norjassa. Koronakriisin aikana maailmalla on perheissä nähty naisiin kohdistuvan väkivallan kasvua. Tällaista kehitystä ei pidä suvaita vaan sitä vastaan on poikkeusoloissakin voitava hakea apua ja tarjota väkivallan tekijöille ehkäisevää neuvontaa.

Kuva: SEPPO KÄRKI