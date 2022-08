Lauantai-iltana pidetyssä Pumpeligaalassa palkittiin vuoden parhaat kotimaiset musiikkivideot ja niiden tekijät.

Kotimaisen musiikkivideokilpailun pääpalkinnon Kultapumpelin voitti Anna Äärelä JaakkoAkselille ohjaamastaan Peli -videosta, kerrotaan Oulun Musiikkivideofestivaalien tiedotteessa.

Tuomaristo perusteli voittoa seuraavalla tavalla:

– Kaunis monikerroksinen video, josta löytyy jotain uutta jokaisella katsomiskerroksella. Samaan aikaan hauska ja koskettava teos, joka pitää tiukasti otteessaan hyvien roolisuoritustensa ja elokuvallisen kerrontansa ansiosta.

Kultapumpelin ohjaaja sai pumpelipatsaan lisäksi Fotonordicin 2500 euron pääpalkinnon. Tämän vuoden pumpelipalkinnot ovat taiteilija Suvi Verna Tervaharjun käsialaa.

Lupaavan uuden tekijän palkinnon, Teinipumpelin voitti ohjaajat Veeti Hautanen ja Elsi Sloan Elsi Sloanin 18 solmua -videosta.

Linssipumpelin parhaasta kuvauksesta voitti Tommi Karjalainen Von Hertzen Brothersin All of a Sudden, You’re Gone -videolla.

Parhaasta jälkityöstä Postpumpelin sai Jussi Turunen Akileijat -artistin Aino & Miihkali feat. Anssi Nykänen -videosta. Lisäksi kunniamaininnoin palkittiin Sam Farage, Juho Karhu, Ima Iduozee ja Atte Heinonen.

Kansanpumpelin voiton vei Kie Von Hertzen Von Hertzen Brothersin All of a Sudden, You’re Gone -videolla. Se sai 431 ääntä. Ääniä annettiin yhteensä vajaat 3 000.