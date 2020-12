Sotkamossa kotihoidossa työskentelevällä henkilöllä on todettu koronatartunta, kertoo Kainuun sote-yhtymä. Sote-yhtymän mukaan henkilö on ollut oireettomana töissä ja sairastunut työvuoron jälkeen.

Työntekijä on sote-kuntayhtymän mukaan noudattanut asianmukaisia hygienia- ja suojainkäytäntöjä, joten riskiä asiakkaille aiheutuneille tartunnoille pidetään pienenä.

Noin kymmenen kotihoidon asiakasta on altistunut, mutta he ovat oireettomia. Altistuneita on myös yksi koronatartunnan saaneen työyhteisöön kuuluva sekä sairastuneen lähipiirin henkilöt. Karanteeniin on asetettu yhteensä 18 henkilöä.