Oulun poliisi kotietsinnällä löydetylle omaisuudelle omistajaa. Poliisin mukaan tavaroiden epäillään olevan eri kaupoista anastettuja.

Vaatteita ja tavaroita löydettiin tiistaina tehdyssä kotietsinnässä huomattava määrä. Anastetun tavaran joukossa on lasten ja aikuisten vaatteita, pienelektroniikkaa ja astioita. Suuri osa tuotteista on arvokasta merkkitavaraa. Joukossa on esimerkiksi Fjällrävenin ja Marimekon tuotteita.

Poliisin mukaan omaisuus on todennäköisesti anastettu Oulun alueen liikkeistä. Poliisi pyytää liikkeitä, jotka epäilevät anastetun omaisuuden olevan peräisin heiltä ottamaan yhteyttä Oulun poliisiin mahdollisimman pian. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse joko numeroon 0295 464 024 tai 0295 465 112.

Poliisi toivoo myös liikkeiden etsivän valvontakameran tallenteet epäillystä anastuksen ajankohdasta ja toimittamaan ne poliisille.

Katso tästä kuvia varastetuista tuotteista: