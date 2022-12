Kulunut vuosi on ollut Euroopassa sotaisin sitten 1990-luvun Jugoslavian hajoamissotien. Sota Ukrainassa ei vaikuta laantuvan, vaan päinvastoin: Venäjä on mobilisoinut yhä enemmän sotilaita ja pyrkii hyökkäämään entistä raaemmin. Vaikka sota onkin saanut Euroopan tiivistämään rivejään, mantereen kaakkoisosassa eli Balkanilla kytee konflikti, jolla on huolestuttavia yhtymäkohtia Ukrainassa käytävään sotaan.

Aiemmin tällä viikolla Kosovon ja Serbian rajalla nähtiin erikoinen näytelmä, kun Kosovon serbit tukkivat teitä kuorma-autoilla ja muilla kulkuneuvoilla.