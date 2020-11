Atte Kukkurainen kärsi vuosia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Pahimpina aikoina lasten kanssa oleminen tuntui yhtä merkityksettömältä kuin tiskien tiskaaminen. Kuva: Jyrki Lehtonen

Perjantai-dokkari: Masentunut isä





Tuntui kuin musertuisi pienten asioiden alle, kahden lapsen isä Atte Kukkurainen kuvailee masennustaan. Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta puhutaan, mutta usein se liitetään äiteihin. Roosa Maskosen lyhytdokumentti muistuttaa, että synnytyksen jälkeinen masennus ei ole sukupuoleen sidottu.

Atte Kukkurainen alkoi oirehtia esikoisensa syntymän jälkeen. Hän kertoo olleensa valmistautunut lapsen saamiseen, mutta yllättäen ei kestänytkään vanhemmuuden mukanaan tuomia olosuhteita.

Perheeseen syntyi vielä toinenkin lapsi. Isä ei kyennyt vastaamaan lastensa tarpeisiin. Pahimpina hetkinä lasten kanssa oleminen oli yhtä yhdentekevää kuin tiskien tiskaaminen. Ulos meneminenkin tuntui Kukkuraisesta ylivoimaiselta tehtävältä.

Herkällä otteella

Aihetta lähestytään herkällä otteella mutta kaunistelematta. Kukkurainen on tehnyt rohkean valinnan tullessaan esiin omilla kasvoillaan. Ratkaisu on kuitenkin perusteltu: aluksi hän vältteli ongelmista puhumista, mutta lopulta juuri puhuminen on auttanut häntä kaikkein eniten.

Kuvat myötäilevät oivaltavasti tarinaa: Näemme energiset lapset leikkimässä ja isän yksin istumassa lastenhuoneen lattialla. Lopuksi ollaan telttaretkellä lasten kanssa ja isä paistaa lättyjä.

Dokumentti tuo tärkeän aiheen esille, mutta ei kuitenkaan sukella siihen kovin syvälle. Keskustelu isyydestä jatkuu Perjantai-ohjelmassa.

TV1 klo 21.05 ja la 7.11. klo 10.45