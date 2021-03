Helsinki

Syyttäjä vaatii Helsingin Koskelan murhasta syytetyille pojille eripituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Pojalle, jonka syyttäjä katsoo osallistuneen väkivaltaan eniten, vaaditaan 12 vuoden vankeusrangaistusta. Kahdelle muulle syyttäjä vaatii 11 vuoden ja yhdeksän ja puolen vuoden vankeusrangaistuksia.

Henkirikosta koskeva oikeudenkäynti päättyi tänään osapuolten loppupuheenvuoroihin. Syytetyt kiistävät edelleen syyllistyneensä asiassa murhaan. Puolustukset vetosivat muun muassa syytettyjen ikään. Asianajajien mukaan tahallisuuden arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon se, etteivät pojat ikänsä takia ole ymmärtäneet, että väkivalta voi johtaa uhrin kuolemaan.

– (Syytetty) on uskonut että (uhri) nousee ja kävelee kotiinsa. (Hänellä) ei ole käynyt mielessään, että näin tapahtuisi, sanoi yhden syytetyn asianajaja Dani Palviainen.

Hänen mukaansa syytetyt ovat ajatelleet, että UFC:ssäkin, eli vapaaottelussa ottelijat nousevat iskujen jälkeen. Hän kutsui uhrin kuolemaa tragediaksi ja sanoi, että toivottavasti kaikki nuoret tämän jälkeen ymmärtävät, mihin väkivalta voi johtaa.

Myös tekijöiden humalatila nousi puolustuksen loppulausunnoissa esille. Asianajaja Seppo Heikkilä totesi, että vaikka humalatila ei poista vastuuta, merkitystä pitäisi antaa sille, jos nuori on mahdollisesti ensimmäistä kertaa todella humalassa. Humalaan vetosi päämiehensä osalta myös asianajaja Jarkko Jaatela, jonka mukaan päihtymys on estänyt syytettyä puuttumasta toisen syytetyn tekemään väkivaltaan.

– Jokin merkitys täytyy antaa siinä suhteessa humalatilalle, että miten (syytetty) on ollut kykenevä estämään ankaraksi yltynyttä toisen vastaajan väkivaltaa.

Syyttäjä: Kaikkien on tullut pitää uhrin kuolemaa varsin todennäköisenä

Koskelan henkirikos tapahtui perjantaina joulukuun 4. päivänä sairaalan läheisessä puistossa. Syyttäjän mukaan väkivalta kesti useita tunteja ja sisälsi nöyryyttäviä piirteitä. Uhrin kehossa oli yli sata vammaa. Kolme syytettyä ja väkivallan seurauksena kuollut uhri olivat teon aikaan 16-vuotiaita.

Uhrin vanhempia edustava asianajaja Janne Nuutinen sanoi aamupäivällä, ettei mikään tuo poikaa takaisin eikä oikeudenkäynnissä ole kyse kostamisesta.

– Heidän poikansa on kuollut järjettömän väkivallan uhrina. Vastuun ottamisesta tässä on kyse ja oikeuden saamisesta, Nuutinen sanoi.

Syytetyt olivat ennen tekoa viestineet keskenään aikeista juottaa uhri humalaan ja satuttaa tätä. Syyttäjä Yrjö Reenilä huomautti, että viesteissä on puhuttu hakkaamisesta, pieksemisestä ja pahoinpitelemisestä, eli ei aivan lievästä väkivallasta.

Syyttäjät vetosivat siihen, että syytettyjen on täytynyt havaita uhrin huono kunto. Tätä oli muun muassa siirretty toiseen paikkaan kantamalla. Väkivalta on jatkunut vielä senkin jälkeen, kun uhri on menettänyt tajuntansa tai tajunta on ollut alentunut, Reenilä sanoi.

– Kaikkien on tullut pitää (uhrin) kuolemaa varsin todennäköisenä seurauksena, joten (heidät) tulee tuomita murhasta, Reenilä sanoi.

– Kuolema ei ole millään tavalla ollut vastaajien menettelyyn nähden yllättävä seuraus.

Syyttäjien mukaan henkirikos oli raaka ja julma. Väkivalta kesti pitkään, ja se aiheutti uhrille kovia tuskia, eikä väkivaltaa lopetettu uhrin pyynnöistä huolimatta, syyttäjät sanovat. Pojat kuvasivat tapahtumista videoita, joihin syyttäjät vetoavat oikeudenkäynnissä todisteina.

Yksi syytetty myöntää pahoinpidelleensä uhria eniten

Syyttäjä perustelee eripituisia rangaistusvaatimuksia sillä, että syytettyjen osallisuus on ollut teossa eriasteista. Myös puolustukset pitävät rooleja erilaisina. Uhrin vähimmän aikaa tuntenut poika myöntää kohdistaneensa uhriin eniten väkivaltaa.

– Päämieheni myöntämisen ja todisteiden kautta voidaan ihan perustellusti sanoa, että (hän) on ollut aiheuttamassa keskeisiä vammoja, asianajaja Heikkilä sanoi.

Hänen mukaansa ei kuitenkaan ole näytetty, että kaikki vakavimmista päähän ja ylävartaloon kohdistuneista vammoista olisi hänen päämiehensä aiheuttamia.

Uhrin lapsuudesta asti tuntenut kaksikko sanoo yrittäneensä saada kolmannen syytetyn lopettamaan. Poliisi on todennut esitutkintapöytäkirjassaan, että sen käsityksen mukaan todellisia yrityksiä väkivallan lopettamiseksi ei ollut.

Noin kahden tunnin ajan muualla käyneen, mutta aluksi ja lopuksi tapahtumiin osallistuneen syytetyn puolustus katsoo, ettei syytetty ole osallistunut kuolemaan johtaneiden vammojen syntyyn. Hän katsoo syyllistyneensä ainoastaan pahoinpitelyyn. Kaksi muuta myöntää teon törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä kuolemantuottamuksena.

Kaikki pysyvät tutkintavankeudessa

Oikeudenkäynnin lopuksi oikeuden puheenjohtaja Tuomas Nurmi kysyi istunnossa läsnä olleilta syytettyjen vanhemmilta, haluavatko he sanoa jotakin. Yksi heistä esitti surunvalittelunsa ja sanoi toivovansa, että asiassa saadaan oikeudenmukainen tuomio.

Käräjäoikeus määräsi kaikki syytetyt pidettäväksi edelleen vangittuina. Vapauttamista tutkintavankeudesta vaati syytetty, joka myöntää teossa vain pahoinpitelyn ja jolle syyttäjä vaatii lyhyintä rangaistusta.

Teon motiivi ei ole selvinnyt, mikä on yksi syy sille, että syyttäjät vaativat syytetyille mielentilatutkimusta. Puolustus ei ole vastustanut tutkimuksen tekemistä. Käräjäoikeus ei keskiviikkona ottanut kantaa asiaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos käräjäoikeus katsoo mielentilatutkimuksen tarpeelliseksi, maaliskuun 24. päivänä annetaan välituomio ja varsinainen käräjätuomio annetaan vasta mielentilatutkimuksen jälkeen.

Poikia syytetään murhan lisäksi muun muassa marraskuussa tapahtuneista pahoinpitelyistä. Lain mukaan enimmäisrangaistus murhasta ja muista rikoksista olisi alaikäiselle 15 vuotta. Pelkästä murhasta alaikäiselle voidaan tuomita enintään 12 vuotta vankeutta.

Syyttäjä Reenilä sanoo, että 15 vuoden maksimirangaistusta ei vaadita kenellekään, sillä muut syytetyt teot ovat murhaan nähden niin vähäisiä.

"Tää ei pilaa meiän kummankaan elämää"

Poliisi julkaisi viime viikolla jutun esitutkintamateriaalin, joka sisältää muun muassa syytettyjen kuulustelut. Yksi syytetyistä, uhriin vasta samana syksynä tutustunut poika sanoi kuulustelussa, ettei tarkalleen tiedä, miksi kohdisti uhriin väkivaltaa.

– Tunsin raivoa, vihastusta ja myös epätoivoa. Ne lyönnit olivat mielestäni sellaisia epätoivoisia lyöntejä, en osaa sinänsä enempää selittää tunteitani tilanteessa, poika sanoi kuulustelussa.

Hän arveli, että väkivalta liittyi hyväksynnän hakemiseen kahdelta muulta syytetyltä.

Kohdistettuaan väkivaltaa uhriin tuntien ajan kolmikko lähti ja jätti tämän makaamaan maahan. Kuulustelujen mukaan ennen lähtöä pojat tarkistivat uhrin olevan elossa.

Lauantaina, tekoa seuraavana päivänä, uhrin pidempään tuntenut kaksikko kävi uhrin luona, mutta ei edelleenkään ilmoittanut tapahtuneesta. Sen sijaan he siivosivat paikalta kaljatölkkejä. Illalla he viestittelivät toisilleen ja tsemppasivat toisiaan.

– Jep, me selvitään tästä uskot tai et. Tää ei pilaa meiän kummankaan elämää, toinen viestitti.

Uhrin löysi maanantaina aamuseitsemän aikaan paikalle töihin tullut rakennustyöntekijä. Maanantaiaamuna hätäkeskus oli saanut puhelun myös toisen, uhrin pidempään tunteneen syytetyn äidiltä.

Noin kello kymmenen aikaan poliisi soitti äidille takaisin. Äiti sanoi hänen poikansa kertoneen kaveriinsa perjantaina Koskelan sairaala-alueella kohdistuneesta pahoinpitelystä. Kertomuksen mukaan pahoinpitelijä oli kolmas syytetty.

Uhrin pidempään tunteneet pojat olivat ensin tutkinnassa todistajan asemassa, mutta hyvin pian heitäkin alettiin pitää epäiltyinä tekijöinä.

Väkivaltaa jo aiemmin

Uhriin kohdistettiin syyttäjän mukaan väkivaltaa jo ennen henkirikosta kolmella kerralla marraskuussa. Syytetyt leikkivät henkirikoksen tapahtumapaikalla "rankaisuleikkiä", jossa uhria syyttäjän mukaan pahoinpideltiin esimerkiksi sillä verukkeella, että tämä metelöi tai läikytti kaljaa.

Syyttäjä ja uhrin omaisia edustava oikeusavustaja katsovat, että uhri oli alisteisessa asemassa syytettyihin nähden. Uhri oli luonteeltaan kiltti, luottavainen ja hiljainen.

Poliisi on aiemmin kertonut uhrin huoltajien suostumuksella, että surmattu poika oli lastensuojelun asiakas, ja hänet oli sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle.