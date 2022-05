Tällä viikolla Suomessa on iloittu 24 700 uuden ylioppilaan valmistumisesta. Nuorten pitkä urakka on ohi, nyt on viimein juhlaan valmistautumisen aika.

Valkolakkia sovittelevien nuorten kirjoituskevään stressi siirtyy nyt äideille, jotka miettivät tarjottavia pian tuleviin juhliin ja isille, jotka tekevät pientä pintaremonttia vielä lakkiaispäivää edeltävänä yönä.

Nyt valmistuneiden ylioppilaiden urakka oli koronan takia poikkeuksellisen raskas. He joutuivat opiskelemaan suurimman osan lukioajastaan koronan aiheuttaman epävarmuuden ja poikkeusjärjestelyjen varjossa. Penkkareiden, vanhojen tanssien ja abiristeilyjen jääminen väliin harmitti, mutta opiskelijoiden hyvinvointi kärsi koronan vuoksi laajemminkin.

Hyvinvoinnin heikkeneminen ei ole voinut olla vaikuttamatta opintomenestykseen. Eniten se vaikutti heihin, joille koulunkäynti oli jo ennen korona-aikaa vaikeaa.





Tällä viikolla 24 700 uutta ylioppilasta sai tiedon tutkinnon suorittamisesta. Kuva: Tiina Niinimaa

Tänä keväänä ylioppilaaksi valmistui yksi kymmenen laudaturin ylioppilas. Hän on Otaniemen lukion opiskelija Espoosta. Arvosanapisteiltään parhaat tulokset, 74 stettä sai kaksi ylioppilasta. Toinen heistä saa todistuksen Posion lukiosta, toinen Pudasjärven lukiosta.

Heidän ylioppilastuloksensa kertovat lahjakkuudesta ja ahkeruudesta, mutta myös siitä, että pienissäkin lukioissa pystytään tarjoamaan laadukasta opetusta. Se on hyvä muistaa, kun vertaillaan eri puolilla maata olevia lukioita ja korostetaan suurten kaupunkien muutamien huippulukioiksi kutsuttujen opinahjojen menestystä.

Jokainen uusi ylioppilas saa olla rohkeasti ylpeä suorituksestaan, oli laudatureja kymmenen, yksi tai ei yhtään.

Nuoren arvo ei ole kiinni opintomenestyksestä eikä loppututkinnosta. Niistä on toki hyötyä, mutta elämässä voi menestyä hyvin ilman niitäkin. Hyvillä sosiaalisilla taidoilla voi mainiosti korvata puuttumaan jääneen matematiikan eximian.

Pian juhlitaan myös kymmeniä tuhansia ammattiin valmistuvia. Hekin saavat olla ylpeitä osaamisestaan ja suoriutumisestaan. Jokaista kampaajaa, talonrakentajaa tai sähköasentajaa tarvitaan, sillä suomalainen työelämä huutaa osaavia tekijöitä.

Kevätjuhlien ja valmistujaisjuhlien humussa ei saa unohtaa heitäkään, jotka eivät valmistu.

Suomessa on kymmeniä tuhansia nuoria, jotka eivät jostain syystä ole omasta halustaan huolimatta saaneet opiskelu- tai työpaikkaa ja joiden polku peruskoulusta jatko-opintojen kautta työelämään on mutkikas. Heillä voi olla takanaan peruskoulun jälkeen suoritettuja opintoja ja töitäkin, mutta myös ulkopuolisuuden kokemuksia ja työttömyyttä.

Ilman työtä ja opiskelupaikkaa olevien nuorten mutkaista polkua voidaan onneksi suoristaa. Valtakunnalliset Ohjaamot ovat tehneet sitä jo vuosien ajan.

Kuluneena keväänä Oulussa on järjestetty myös Tulevaisuussafari, jonka tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien nuorten uskoa tulevaisuuteensa ja omiin mahdollisuuksiinsa (Kaleva 18.5.).

Safari jatkuu vielä ensi vuonna. Nuorten kokemusten perusteella olisi hyvä, että se voisi jatkua pitempäänkin.