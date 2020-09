Terveydenhuollon työntekijä otti koronanäytteen lapselta Delhissä 12. syyskuuta. Intian koronalukuja epäillään vääristävän esimerkiksi sen, että kaikki oireilevat eivät pääse testeihin. Kuva: RAJAT GUPTA

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti maailmassa 30 miljoonan rajapyykin perjantaina. Tilastojen perusteella näyttää siltä, ettei pandemia ole hidastumassa.

Vauhdikkaimmin koronavirus leviää tällä hetkellä Intiassa. Toistaiseksi lähes puolet kaikista maailman tartunnoista on yhä todettu Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Intiassa on raportoitu enemmän päivittäisiä tartuntatapauksia kuin Yhdysvalloissa elokuun puolivälistä lähtien. Kaikkiaan tapauksia on Intiassa vahvistettu reilut 5,2 miljoonaa. Reilun 1,3 miljardin asukkaan Intia on väkiluvultaan maailman toiseksi suurin valtio, jossa elää noin miljardi asukasta enemmän kuin Yhdysvalloissa.

Keväällä Intia sulkeutui maailman suurimpaan karanteeniin, kun pääministeri Narendra Modi määräsi kaikki intialaiset pysymään kodeissaan. Intian koronatoimet olivat keväällä maailman tiukimpien joukossa.

Rajoitteita höllennettiin toukokuussa talouden elvyttämiseksi. Intia törmäsi samaan ongelmaan kuin moni muukin kehittyvä maa, jonka valtionjohto koki, että talous on asetettava etusijalle – silläkin riskillä, että se tarkoittaa tartuntojen lisääntymistä.

Tiukan karanteenin tarkoituksena oli estää viruksen leviäminen, mutta samalla toimet tekivät etenkin maan köyhimpien kansalaisten oloista entistä tukalammat.

Luvut todellisuudessa isompia

Vaikka tartuntamäärät ovat Intiassa kasvussa, koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on maassa raportoitu suhteellisen vähän. Intiassa on vahvistettu reilut tuhat koronavirukseen yhdistettyä kuolemaa joka päivä viimeisten kahden viikon ajan. Yhteensä kuolemia on raportoitu reilut 84 400.

Nyt kuolemantapaukset näyttävät olevan kasvussa, mutta väkilukuun suhteutettuna tapausten määrä on vielä melko matala.

Intian virallisten tilastojen koronaluvut ovat kuitenkin herättäneet epäilyjä. Esimerkiksi The Guardian kertoi heinäkuussa Intian tautienehkäisykeskuksen tutkimusten osoittavan, että peräti lähes neljännes Delhin asukkaista olisi saanut tartunnan. Tartunnan saaneita selvitettiin vasta-ainetestien avulla. Delhissä asuu lähes 20 miljoonaa ihmistä.

Ongelmia tuottaa esimerkiksi se, että Intialla ei ole riittävää testauskapasiteettia. BBC:n mukaan vain pieni osa väestöstä on testattu, mikä tarkoittaa sitä, että kuolemantapauksia luultavasti jää havaitsematta runsaasti. Lisäksi kaikki osavaltion eivät kirjaa tilastoihin kuolemia, joiden epäillään liittyvän koronavirukseen.

Lukuihin sisältyvän epätarkkuuden puolesta puhuu myös se, että BBC:n mukaan joissain kaupungeissa virallisten tilastojen ja hautausmaiden tiedoissa on ristiriitoja. Yleisradioyhtiön mukaan Intiassa vain noin yhdessä neljästä kuolemantapauksesta kuolinsyy on varmennettu.

Oommen C Kurian delhiläisestä Observer Research Foundation -ajatushautomosta kertoi BBC:lle, että on selvää, että tilastot ovat alakanttiin.

– Mutta kysymys kuuluu, missä mittakaavassa.

Terveydenhuolto kovilla

Intian tilannetta vaikeuttaa se, että maan terveydenhuolto oli kuormittunut jo ennen koronavirusta. Asiantuntijat pelkäävät, että terveydenhuollon rajat tulevat pian vastaan, jos maan hallitus jatkaa koronarajoitteiden höllentämistä, kertoo The New York Times.

Lehden mukaan kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat eivät pääse hoitoon, koska heille ei yksinkertaisesti ole tilaa. Myöskään koronavirustestejä ei ole saatavilla kaikille sairastuneille.

The New York Times kertoi kesäkuussa, että tilanne on niin synkkä, että viranomaiset harkitsevan joidenkin pääkaupunki Delhin hotellien muuttamista sairaaloiksi. Heinäkuussa CNN kertoi Intian avanneen yhden maailman suurimmista sairaaloista Delhiin. Sairaalan 10 000 sairaalapaikasta 8 000 täyttyi välittömästi.