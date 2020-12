Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laboratorioissa on löydetty kaksi maailmalla levinnyttä koronavirusmuunnosta kolmella matkustajalla. Kuva: Arttu Laitala

Koronaviruksen muunnokset ovat tulleet Suomeen, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö maanantaina.

Kahdelta Suomeen saapuneelta matkustajalta on löydetty Britanniassa levinnyt virusmuunnos ja yhdeltä henkilöltä Etelä-Afrikassa syntynyt virusmuunnos. Nämä kolme henkilöä ovat saapuneet Suomeen 18.–19. joulukuuta.

Muunnokset on todettu HUSLABin ja Helsingin yliopiston virologian laboratorioissa.

Tartunnan saaneet henkilöt ovat hyväkuntoisia ja heidät on eristetty. Mahdollisesti altistuneet henkilöt on ohjattu karanteeniin.

Aiemmin maanantaina Kymen Sanomat uutisoi, että Kymenlaakson alueella on todettu koronavirusmuunnostartunta yhdellä Britanniasta saapuneella henkilöllä.

Tartunnan saaneet henkilöt ovat STM:n mukaan Etelä-Suomessa useamman yliopistosairaalan erityisvastuualueella.

Positiivisia koronavirusnäytteitä on tähän mennessä lähetetty lisätutkimuksiin 76 kappaletta uusien virusmuunnosten löytämiseksi. Näistä näytteistä 50 on tutkittu, ja kolme piti sisällään virusmuunnoksia.

Ensimmäinen Britanniasta löydetyn muunnoksen kantaja Kymenlaaksossa

Kouvolan Sanomat kertoi maanantaina, että Kymenlaaksossa on varmistunut ensimmäinen Britanniasta löydetyn koronaviruksen muunnoksen kantaja. Taudin kantaja tuli Länsi-Euroopasta ja tapaus varmistettiin joulun pyhinä.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) on käynnistänyt taudin jäljitysketjun selvityksen.

Koronaviruksen uuden muunnoksen on epäilty olevan herkemmin leviävä ja tarttuvan erityisesti nuoriin ihmisiin.

Uutta muunnosta on havaittu monissa Euroopan maissa, muun muassa Ruotsissa, jossa ensimmäinen tapaus varmistettiin viime lauantaina.

Uusien muunnosten ominaisuudet epäselviä

Uusi virusmuunnos Britanniasta leviää mahdollisesti helpommin kuin aiempi koronavirus. Lisätietoa kuitenkin tarvitaan, ennen kuin voidaan varmaksi sanoa, miten se eroaa laajemmin levinneestä aiemmasta koronaviruksesta.

Toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että uusi Britannian virusmuunnos olisi aiempaa vaarallisempi. Myös rokotteet tämänhetkisen tiedon mukaan tepsivät siihen.

Uuden virusmuunnoksen aiheuttamia tautitapauksia on Britannian lisäksi havaittu ympäri Eurooppaa.

Matkustajia kehotetaan testeihin

Britanniasta ja Etelä-Afrikasta saapuvat matkustajat ohjataan testiin ja karanteeniin.

– THL, Vantaan tartuntatautiviranomaiset ja HUS ovat tehostaneet ulkomailta Suomeen saapuvien henkilöiden testausta. Tavoitteena on tunnistaa mahdolliset muuntuneet viruskannat ja estää niiden leviämistä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta tiedotteessa.

Traficom on keskeyttänyt matkustajalennot Britanniasta 20.12. alkaen kahdeksi viikoksi.

Kaikkia 7.12. jälkeen Britanniasta saapuneita kehotetaan käymään koronavirustestissä, vaikka ei olisi oireita. Tämä ohje koskee myös 7.12. jälkeen Etelä-Afrikasta saapuneita.

Joulun aikana 22 kuolemaa

Suomessa on todettu joulun pyhien aikana 22 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Uusia koronavirustartuntoja raportoitiin hieman yli tuhat 24.–28. joulukuuta.

Sairaalahoidossa olevien määrä on hieman vähentynyt. Yhteensä sairaaloissa on maanantaina 237 koronaviruspotilasta, joista 29 tehohoidossa. Potilaista 115 on kaupunginsairaaloissa ja 93 erikoissairaanhoidossa vuodeosastoilla.

HUS säästyi jouluruuhkalta

Esimerkiksi suurimmassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) ei tullut jouluksi ruuhkaa.

– Sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrät HUSissa ovat viimeiset pari viikkoa pysyneet aika tasaisina. Joulun pyhillä ei ollut tähän vaikutusta, kertoo hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Ennen joulua HUSin johdossa huolestuttiin, riittääkö työvoima pyhien yli. Henkilökuntaa oli kuitenkin riittävästi.

– Joulunaika sujui rauhallisesti. Yksittäisiä työvuorojen vaihtoja on sairastapausten vuoksi ollut vapaaehtoispohjalta. Missään yksikössä ei ole ollut henkilöstöpulaa, toteaa Heikkilä.

Koronaviruspotilaita ei ole tarvinnut siirtää muualle hoitoon, mihin oli alustavasti varauduttu.

Näillä näkymin työvoima riittää Heikkilän mukaan hyvin myös tämän viikon ajan eli uudenvuoden vapaiden yli.

Helsingin yliopistosairaalan erityisvastuualueella oli maanantaina reilut sata koronaviruspotilasta sairaalahoidossa, joista 17 tehohoidossa.

Uutista päivitetty kauttaaltaan uusilla tiedoilla 28.12. kello 15.14: Suomessa havaittu kolme uusiin virusmuunnoksiin liittyvää tartuntaa.