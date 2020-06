Apteekkien toimitusvarmuustutkimus tehtiin maaliskuussa viikolla 11, 9.–15. maaliskuuta, jolloin koronatilanne alkoi kärjistyä. Kuvituskuva. Kuva: Arkisto

Lääkkeiden toimitusvarmuus apteekeista on pysynyt erinomaisena koronatilanteesta huolimatta, selviää Apteekkariliiton tekemässä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan apteekit pystyivät toimittamaan lääkkeen saman tien 98,2 prosenttiin resepteistä.

Toimitusvarmuustutkimus tehtiin maaliskuussa viikolla 11, 9.–15. maaliskuuta, jolloin koronatilanne alkoi kärjistyä ja lääkkeiden kysyntä lisääntyi voimakkaasti viikon loppupuolta kohti. Tutkimukseen osallistui 260 apteekkia ja sivuapteekkia eri puolilta Suomea.

Apteekkariliiton mukaan apteekit toimittivat tutkimusviikon perjantain ja launtain aikana jopa puolet enemmän reseptejä kuin vastaavina päivinä viime vuonna. Reseptiasiakkaita oli noina päivinä keskimäärin 30–40 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan edellisenä vuonna, liitto kertoo tiedotteessaan.

Viime vuonna samassa tutkimuksessa toimitusvarmuus oli 98,3 prosenttia. Apteekkariliitto pitää merkittävänä, että tulos pysyi lähes samana, vaikka epidemiatilanne muutti toimintaolosuhteita huomattavasti.

– Kysyntäpiikistä huolimatta 96,4 prosenttia asiakkaista sai kaikki haluamansa lääkkeet kaikista resepteistään kertakäynnillä, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo.

Yleisin syy sille, että lääke puuttuu apteekin varastosta, oli Apteekkariliiton mukaan se, että lääkettä tilataan vain tarvittaessa huono säilyvyyden tai vähäisen kysynnän vuoksi. Tämä aiheutti noin kolmanneksen lääkepuutoksista.

Toiseksi yleisin syy puutokselle oli valtakunnallinen saatavuushäiriö. Tämä oli syynä neljännekselle puutoksista. Saatavuushäiriöt olivat tänä vuonna hieman yleisempi häiriötekijä lääkkeiden toimitusongelmille kuin vuonna 2019.

– Lääkevaihdolla kyetään ratkaisemaan valtaosa saatavuushäiriöistä. Tämä on apteekkien perustyötä, ja sillä on iso merkitys lääkehoidon jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Tärkeää on myös se, että asiakkaan kanssa käydään läpi, mistä lääkevaihdossa on kysymys, ettei totutusta poikkeava pakkaus ihmetytä, Sandler nostaa esille.

Suunnilleen viidennes puutoksista johtui siitä, että lääke oli päässyt väliaikaisesti loppumaan apteekin varastosta tai se oli tilattu. Tilapäisesti varastosta loppuminen oli tyypillisempää loppuviikolla, mitä voimakas kysyntäpiikki selittää.