Oulun kaupunginsairaala. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginsairaalan koronaryppääseen liittyen on kuollut seitsemäs potilas, kaupunki kertoi kello 17 aikaan tiedotteessaan.

Lisäksi sairaalan tartuntaketjuun on ilmaantunut neljä uutta tartuntaa. Kaksi niistä on työntekijöillä ja kaksi on ryppääseen liittyviä jatkotartuntoja muilla. Potilailla ei ole todettu torstaina uusia tartuntoja.

Ryppään leviämisen tukahduttamisessa koettiin uusi takaisku, kun torstaina tuli ilmi uusi altistuminen sairaalan osastolla A1, kertoo terveysjohtaja Jorma Mäkitalo. Altistuneita on kuusi potilasta ja kolme työntekijää. Mäkitalon mukaan uudetkin altistukset liittyvät sairaalaa piinaavaan tartuntojen ketjuun.

Osasto A1 on psykogeriatrinen osasto. Siellä hoidetaan vanhuuteen liittyviä psykiatrisia sairauksia kuten dementiaa ja Alzheimerin tautia sekä mielenterveyden ongelmia.

Osastolla on ryhdytty välittömiin jatkotoimiin mahdollisten tartuntojen varalta.

Yhteensä kaupunginsairaalassa tartunnan saaneita potilaita on kaupungin mukaan nyt 35 ja työntekijöitä 25. Ryppääseen liittyviä muita jatkotartuntoja on kaikkiaan kuusi. Siten tartuntojen kokonaismäärä on nyt 66.

Sairaalan ryppäässä on nyt altistuneita työntekijöitä kaikkiaan 20 ja altistuneita potilaita 10 henkeä.

– Tiukat torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat, tiedotteessa todetaan.

Mäkitalon mukaan sairaalassa on tehty jälleen uusi testauskierros työntekijöille ja henkilöstölle.

Oulussa torstaina tietoon 11 uutta tartuntaa

Kaupungin mukaan tartuntojen määrä Oulussa on lievässä kasvussa, kaupunginsairaalan tartuntaryväs poislukien.

Torstain aikana Oulussa on tullut tietoon yhteensä 11 tuoretta tartuntaa. Tartuntalähteinä ovat Oulun kaupunginsairaala, perhe, ulkomaanmatka ja muu tiedossa oleva lähde. Tuntemattomasta lähteestä on kaksi tartuntaa.

Uusia joukkoaltistumisia ei ole tullut kaupungin alueella tietoon. Karanteeniin on määrätty torstaina 32 ihmistä.

– Yleinen rajoitusten taso Oulussa on tiukka ennakoiden mahdollisesti tulevaa tilanteen huononemista muuntoviruksen leviämiseen liittyvän uhan vuoksi. Erityisesti aikuisten on Oulussa syytä välttää suojaamattomia lähikontakteja niin töissä, vapaa-ajalla kuin tulevalla hiihtolomallakin, tiedotteessa sanotaan.

Oulun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on ollut nousussa. Se on nyt 80 tapausta per 100 000 asukasta.

Koronapotilaita on OYSissa nyt 11 henkeä ja kaupunginsairaalassa 25.

Vähintään yhden rokoteannoksen saaneiden oululaisten määrä on nyt 11 204 henkeä eli 5,4 prosenttia asukkaista.

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien 50-69-vuotiaiden koronarokotukset jatkuvat Ouluhallissa, Tuiran hyvinvointikeskuksessa, Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa, Kiimingissä entisessä Jokirannan koulussa ja Oulunsalon terveysasemalla.

Rokotuksiin on pakollinen ajanvaraus. Lisätietoa saa täältä.