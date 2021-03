Kainuussa on to­det­tu uusia ko­ro­na­tar­tun­toja ja altistumisia. Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on tiis­taiaa­mun tie­to­jen pe­rus­teel­la ylit­tä­nyt kiih­ty­mis­vai­heen ra­ja­n.

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ko­koon­tuu tiis­tai-il­ta­na.

Yksi uusista tartunnoista todettiin ka­jaa­ni­lai­sel­la jo ka­ran­tee­nis­sa ole­val­la hen­ki­löl­lä, jo­hon ei lii­ty jat­koal­tis­tu­mi­sia. Li­säk­si ko­ro­na­tar­tun­ta on to­det­tu yh­del­lä ai­kui­sel­la ja yh­del­lä lap­sel­la Kajaanissa.

Noin 20 Ka­jaa­nin ly­seon seitsemäsluok­ka­lais­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Myös Ka­jaa­nin Ha­kan -07-08 jal­ka­pal­lo­jouk­kueen har­joi­tuk­sis­sa vii­me vii­kol­la ol­lei­ta on al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on kes­ken, kertoo Kai­nuun so­te tiedotteessa.

Sotkamon Ter­ra­fa­mes­sa on raportoitu uu­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen työn­te­ki­jän ko­ro­na­tar­tun­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Viime sunnuntaina tietoon tul­lees­sa Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen työn­te­ki­jän ko­ro­na­tar­tun­nas­sa ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 17 hen­ki­löä, jotka ovat ulkopaikkakuntalaisia.

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on ylit­tä­nyt kiih­ty­mis­vai­heen ra­ja­na pi­de­tyn 18 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta kohti kahden viikon aikana.

– Seu­raam­me ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä ja esi­täm­me ar­vion alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le. Ti­lan­net­ta kä­si­tel­lään myös kes­ki­viik­ko­na Kai­nuun joh­to- ja tie­do­tus­kes­kuk­sen ko­kouk­ses­sa yh­des­sä kun­tien kans­sa, kertoo Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­ten tiedotteessa.

