Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan Oulu on koronaepidemian suhteen vedenjakajalla.

Tämän hetkisten tietojen mukana Oulun tartuntamäärissä ei ole nähtävissä selvää taittumista, mutta maakunnan luvut ovat rohkaisevampia.

Viimeisen 14 vuorokauden osalta sekä Oulun että Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuusluvut nousevat edelleen, vaikka koko maassa tilanne on tasaantumassa tai laskusuunnassa. Oulussa ilmaantuvuus oli eilen keskiviikkona Mäkitalon mukaan jo 117 tapausta 100 000 asukasta kohden, mikä on Suomen suurista kaupungeista neljänneksi suurin ilmaantuvuusluku.

– Oulu poikkeaa muista suurista kaupungista siten, että ilmaantuvuus on edelleen nousussa, kun se muissa on laskussa, Mäkitalo toteaa.

Joulu ja uusivuosi eivät kuitenkaan tämän hetkisten tietojen mukaan ole tuoneet selvää piikkiä tartuntamääriin.

Joulun jälkeen tartuntoja saatiin eritoten juhlista, ravintoloista ja kaveriporukoiden illanvietoista. Nyt tartunnat leviävät jatkotartuntoina perheen sisällä.

– Näyttäisi siltä, että tartunnat ovat siirtyneet juhlinnasta perheisiin, Mäkitalo toteaa.

Mäkitalon mukaan tuntemattomista lähteistä olevien tartuntojen määrä on laskenut siitä, mitä se oli ennen joulua.

Mäkitalolta vetoomus nuorille

Mäkitalon mukaan nuorten keskuudessa on havattu huolestuttava ilmiö, jossa koronavirustartunnan tullessa ilmi on sovittu, ettei altistumisista kerrota eteenpäin aikuisille karanteeniin joutumisen välttämiseksi. Mäkitalo kertoo kuulleensa ilmiöstä kuluvalla viikolla useammasta lähteestä.

– Pyydän samalla anteeksi niiltä nuorilta, jotka toimivat vastuullisesti, Mäkitalo toteaa.

Nuorilta löydettyjen koronavirustartuntojen ja niiden altistumisten selvittämisen yhteydessä on käynyt ilmi, että he ovat järjestäneet juhlia, joista osa on ollut suunniteltuja.

– Oulun nuorille aikuisille esittäisin vaatimuksen, että voitaisiinko tehdä sellainen sopimus, että pidetään tapaamiset alle 10 hengen kokoontumisina ja saman ryhmän kesken, Mäkitalo painotti.

Alueella ei uuden koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja

Mäkitalon mukaan koronaviruksen uusi muunnos herättää huolta sekä siksi, että se leviää 50-70 prosenttia paremmin kuin Suomessa aiemmin tavattu koronavirus. Lisäksi viruksen osalta huolta herättää se, että se saattaa levitä lasten ja nuorten parissa aiemmin tavattua koronaviruksen muotoa tehokkaammin.

Oulun tai Pohjois-Pohjanmaan alueelta ei toistaiseksi ole vielä löydetty yhtään uuden koronavirusmuunnoksen aiheuttamaa tartuntaa.

Näytteenotto jatkaa Mäkitalon mukaan vielä hiljaisella tasolla, vaikka kaupunkiin ennustettiin kovaa kasvua testauksen määrään.

Oulussa positiivisten näytteiden määrä on ollut nyt 2,5 prosenttia. Sairaalahoidon tarve on Oulussa Mäkitalon mukaan maltillisella tasolla. OYSissa viisi potilasta ja kaupunginsairaalassa seitsemän potilasta.

Ensimmäisten rokotettavien ryhmässä kestää viikkoja

Pohjois-Pohjanmaalla asukkaat rokotetaan THL:n rokotusjärjestyksen mukaisesti. Asumisyksiköiden ja ympärivuorokautisen henkilökunnan sekä asukkaiden rokotukset aloitettiin keskiviikkona 13. tammikuuta.

Asumisyksiköiden rokottamisen jälkeen vuorossa on muun väestön rokotukset. Oulun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jarkko Huusko kertoo, että aikataulut ovat vielä auki. Aikataulu riippuu koronarokotteiden saatavuudesta.

Väestön rokotuksista ensimmäisenä ovat vuorossa yli 80-vuotiaat, joita Oulussa on yli 8000. Samalla rokotetaan myös samassa taloudessa asuvat omaishoitajat, joita on Oulussa on noin tuhat.

Pfizer-Biontech -rokotetta on saatu Pohjois-Pohjanmaalle joka toinen viikko 585 pulloa ja joka toinen viikko 390 pulloa.

Tiedotustilaisuudessa arvioitiin, että ensimmäiset rokotettavat ryhmät rokotettu viikon 8 aikana.