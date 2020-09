Kuva: Pekka Peura

Koronavilkun on ladannut jo 30 prosenttia Suomen väestöstä, tviittasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho lauantaina.

#koronavilkku latausmäärä ylitti tänään 30 % väestöä vastaavan lukumäärän - 1,7 miljoonaa latausta voi ylittyä vielä illan aikana. @samikki on twiiteissään kertonut vinkkejä Android energiasäästöasetuksiin @THLorg pic.twitter.com/nL4UpDJLir — Aleksi Yrttiaho (@aleksiyrttiaho) September 5, 2020

Koronavilkun asennusten määrä saattoi olla ylittämässä 1,7 miljoonan latauksen rajan lauantai-illan kuluessa, Yrttiaho arvioi lauantaina päivällä.

Alkuviikolla julkaistu sovellus keräsi miljoona latausta vain noin vuorokaudessa julkaisemisensa jälkeen.

Koronavilkku on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on määrä lähettää ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Sovelluksen löytää sovelluskaupoista tai suoralla latauslinkillä osoitteesta koronavilkku.fi.