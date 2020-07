Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin tiedotteen mukaan Pohjois-Pohjanmaan koronatilanne on edelleen rauhallinen.

Tällä hetkellä OYSin vuodeosastolla on hoidettavana yksi koronapotilas. Hänen tartuntansa on saatu sairaanhoitopiirin alueen ulkopuolelta, ja kaikki altistuneet on tavoitettu.

Tehohoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Kesä-heinäkuun aikana koko Pohjois-Pohjanmaan alueella on todettu vain muutamia yksittäisiä koronatartuntoja.

