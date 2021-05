Uimahalleissa on ollut pitkään hiljaista, mutta nyt Pohjois-Pohjanmaalla kunnat voivat halutessaan avata liikuntapaikkojen ovet ensi viikosta lähtien. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan koronarajoituksia lievennetään ensi viikosta alkaen. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän mukaan alueen koronatilanne on jälleen tasaantumassa ja rajoituksia voidaan höllentää äitienpäivän jälkeen.

Sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan koordinaatioryhmän linjanneen tiistaisessa kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on yhä epidemian perustasolla lukuun ottamatta Oulua. Oulussa on viime viikkoina todettu tartuntoja muuta maakuntaa enemmän ja kaupunki on yhä kiihtymisvaiheessa.

Oulun koronatilanne on kuitenkin tasaantumassa. Koronaviruksen ilmaantuvuuden nousu selittyy PPSHP:n mukaan pitkälti Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun kaupunginsairaalan tartuntaketjulla. Yli puolet Oulussa viime viikolla todetuista koronatartunnoista liittyy sairaalaepidemiaan ja myös muiden tartuntojen lähteet on saatu pääsääntöisesti jäljitettyä.

Lievennyksiä on tulossa sekä liikuntapaikkoja että kokoontumisrajoituksia koskeviin rajoituksiin. Koordinaatioryhmän mukaan ulko- ja sisäliikuntatiloja voidaan avata 10. toukokuuta alkaen kuntien niin päättäessä. Ohjeistuksen myötä kunnat voivat avata esimerkiksi uimahallinsa

Yksityistilaisuuksien osallistujasuositus nousee 20 henkilöön, kun se tällä hetkellä on 10 henkilöä. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee koordinaatioryhmän mukaan päätöstä, jonka mukaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärä nostettaisiin 20 henkilöön nykyisen 10 henkilön sijaan. Myös näiden lievennyksien on määrä tulla voimaan 10. toukokuuta.

Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilannetta ja suosituksia käydään läpi seuraavan kerran tiistaina 11. toukokuuta.