Lievän koronavirustaudin voi sairastaa kotona, tiedottaa Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut. Koronatestiin pitää mennä jatkossa vain poikkeustapauksissa.

Jos saat kotitestistä positiivisen testituloksen, jää kotiin sairastamaan vähintään viiden vuorokauden ajaksi, Oulun kaupunki ohjeistaa.

Positiivista kotitestin tulosta ei tarvitse varmistaa virallisella testillä, jollei tarvitse todistusta sairastetusta koronasta.

Viralliseen koronatestiin hakeutuvat tästä lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät, riskiryhmiin kuuluvat sekä ne, jotka tarvitsevat todistuksen tartunnasta Kelan tartuntatautipäivärahaa. Lisäksi raskaana olevien kannattaa olla heti yhteydessä omaan neuvolaan, jos saa positiivisen tuloksen.

Oireettomia tai viimeisen kuuden kuukauden aikana koronan sairastaneita henkilöitä ei pääsääntöisesti testata.

Vakavissa oireissa tulee edelleen hakeutua terveydenhuoltoon hoidon tarpeen arviointia varten.

Lapsilta voi ottaa antigeeni-kotitestin

Jos lapsella on selkeitä infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Alle 12-vuotiaan lapsen lieviä virusinfektion oireita voi seurata kotona.

Oireet ovat lieviä, jos lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä ja puuhailla, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta.

Lapsen tulisi välttää perheen ulkopuolisia kontakteja, kunnes oireet ovat merkittävästi helpottaneet.

Myös lapsilta voi ottaa koronan antigeeni-kotitestin. Jos kotitesti on positiivinen, on tärkeää sairastaa kotona vähintään viisi vuorokautta.



Positiivinen kotitestitulos tulee varmentaa virallisella testillä vain silloin, jos lapsi kuuluu koronavirustaudin riskiryhmään tai vanhempi tarvitsee todistuksen Kelan tartuntatautipäivärahaa varten. Jos perheessä sairastetaan yhtä aikaa, riittää että perheessä testataan yksi henkilö.

Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä, mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.



Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Eristysaika lyhenee viiteen vuorokauteen

Jos koronavirustartunta on varmistettu, kotona pitää pysyä niin kauan, että on ollut oireeton kahden vuorokauden ajan ja oireiden alusta on kulunut vähintään viisi vuorokautta.

Oulun tartuntatautiviranomainen kontaktoi vielä kaikki positiivisen testituloksen saaneet henkilöt. Jäljityksessä on tällä hetkellä viivettä eli soitto tulee lähipäivinä testituloksen valmistumisesta.

Myös tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kesto lyhenee viiteen päivään.