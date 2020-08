Helsinki

Koronatesti otetaan testipuikolla nenänielusta. Kuva: Jussi Leinonen

Laboratorioiden virustestauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 14 000 näytettä päivässä. Viimeisten kahden viikon aikana koronavirustestejä on tehty yhä suurempia määriä. Päiväkohtaisesti testejä on tehty tyypillisesti yli 10 000.

Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on pysynyt pienenä, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekatsauksessa.

Uusista todetuista tapauksista osa liittyy tunnettuihin tartuntaketjuihin ja seurannassa oleviin tapausryvästymiin, mutta kaikkien tartuntojen kohdalla tartunnan lähde ei ole tiedossa. Tiedossa on useampia kotimaan joukkoaltistumisia, muun muassa suuremmissa perhe- ja yleisötapahtumissa. Myös useampia päiväkoti- ja koulualtistumisia on todettu viime viikkojen aikana.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä totesi, että tartuntojen määrä on noussut uudelle tasolle, noin 160 uuteen tapaukseen viikossa. Niin sanotusta uudesta aallosta ei hänen mukaansa ole kyse.

– Emme näe sellaista jatkuvaa kiihtymistä tartuntojen määrässä päivittäin tai viikoittain kuin näimme esimerkiksi maaliskuussa, hän sanoi.

Vaikka Suomessa on ollut joukkoaltistumisia, useita isoja tartuntaryppäitä ei ole myöskään tullut tietoon, hän huomauttaa.