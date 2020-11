Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että näytteenottopaikat sijaitsevat jatkossa Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronatestaus Oritkarin drive-in-testauspisteellä päättyy talviolosuhteiden takia. Oulun kaupunki ottaa koronanäytteitä Oritkarissa vielä perjantaina 27. marraskuuta ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sunnuntaihin 29. marraskuuta saakka.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että näytteenottopaikat sijaitsevat jatkossa Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla.

Limingantullin näytteenottopiste on ensi viikosta alkaen avoinna maanantaista sunnuntaihin. Arkipäivisin näytteenotosta vastaa Oulun kaupunki ja viikonloppuisin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Oulun kaupunki on lisännyt Limingantullin näytteenottopisteelle testauskapasiteettia. Alueella on paljon pysäköintitilaa, joten sinne on helppo saapua myös autolla.