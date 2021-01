Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä viisi potilasta hoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Kuva: Toni Länkinen

Oulussa on todettu keskiviikkoiltapäivään mennessä 16 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on pysynyt tasaisena alkuviikon aikana, mutta laskenut hieman edellisen viikon alusta, Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Oulussa ei ole toistaiseksi todettu maailmalla ja Suomessa levinnyttä erittäin helposti tarttuvaa koronaviruksen muunnosta. Muunnos aiheuttaa kuitenkin Oulussa varautumisen tarvetta.

Kaupungissa todettujen uusien tartunnat ovat tulleet pääosin ystävien, tuttavien ja perheen kautta. Tällä hetkellä noin tartunnan lähdettä ei tiedetä noin viidesosasta tartunnoista.

Oulussa ei ole ilmennyt keskiviikkona uusia joukkoaltistuksia. Koronatartuntojen vuoksi on asetettu 13. tammikuuta karanteeniin yhteensä 19 henkilöä.

Tällä viikolla keskiviikkoon mennessä Oulussa on todettu yhteensä 46 uutta tartuntaa, mikä on hieman vähemmän kuin samaan aikaan edellisellä viikolla. Karanteeniin on asetettu kuluvan viikon aikana 56 henkilöä, mikä on selvästi vähemmän kuin edelliselllä viikolla. Tällä viikolla ei ole todettu uusia joukkoaltistuksia.

Oulun kaupunki muistuttaa, että Oulu on yhä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa eikä vuoden vaihteessa alkanut tartuntapiikki osoita vielä luotettavasti laantumisen merkkejä.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 66,7 sataatuhatta asukasta kohden Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ja Oulussa 117 sataatuhatta asukasta kohden. Kummatkin ilmaantuvuusluvut ovat nousussa.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysynyt ennallaan. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on viisi potilasta hoidossa koronaviruksen vuoksi. Oulun kaupunginsairaalassa hoidossa on seitsemän koronapotilasta.

Koronatestiin hakeutuneiden ihmisten määrä on jäänyt kuluvan viikon maanantaina ja tiistaina selvästi alle normaaliviikkojen tason ja jopa edellisviikon tason. Oulun kaupunki korostaa, että myös lievissä oireissa on tärkeää hakeutua testattavaksi välittömästi.

Oulun kaupungin näytteenottopisteet sijaitsevat Limingantullin näytteenottopisteellä ja koronavastaanotoilla. Näytteenottopiste Limingantullissa on avoinna joka päivä, myös viikonloppuisin ja arkipyhinä. Koronanäytteitä otetaan myös yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla ja työterveyshuolloissa.

Oulun kaupunki varautuu näytteenottoaktiivisuuden merkittävään kasvuun ottamalla mukaan yksityisten toimijoiden näytteenottokapasiteettia täydentämään kaupungin omaa näytteenottoa. Näytteenottoaikoja yksityisten toimijoiden puolella avataan, jos Oulun kaupungin omat näytteenottoajat alkavat täyttyä.