Kuva: Jussi Leinonen

Uusien koronatartuntojen määrä pieneni viime viikolla hieman edelliseen viikkoon verrattuna, tiedottaa Oulun kaupunki. Altistuneiden määrä kasvoi kuitenkin suureksi koulualtistumisista johtuen.

Suuren tartuntamäärän vuoksi Myllytullin alakoulun 4.–6. luokkia on siirretty hyvinvointilautakunnan päätöksellä etäopetukseen viikon 34 ajaksi. Lisäksi alempia luokkia Myllytullin alakoulusta on etäopetuksessa oppilaiden henkilökohtaisilla karanteenipäätöksillä.

Näillä päätöksillä on tarkoitus estää uusia tartuntoja ja altistumisia. Muissa kouluissa altistumisista on toistaiseksi seurannut vain yksittäisiä tartuntoja.

Tartuntalähteinä viikolla 34 olivat perheen sisäiset tartunnat (36%), yksityiset tapaamiset (21%) ja koulu (12%). Tuntemattomasta lähteestä olevien tartuntojen osuus oli 14 prosenttia. Määrä on pysynyt samalla tasolla jo useamman viikon.

Joukkoaltistumisia tuli ilmi 11 viime viikon aikana. Joukkoaltistuksia tapahtui kouluilla Hiukkavaaran, Kaakkurin, Metsokankaan, Myllytullin, OSAO kauneudenhoitoalan ja Teuvo Pakkalan kouluissa sekä harrasteryhmässä.

Koronviruksen ilmaantuvuusluku edellisten 14 vuorokauden ajalta 100 000 asukasta kohden on 132,8. Luku on hieman laskussa. OYSissa on hoidossa kuusi koronapotilasta.

Näytteenotto kasvoi edelliseen viikkoon verrattuna, näytteitä otettiin 5089 kpl. Näytteenottoa jouduttiin resursoimaan lisää.

Rokotuskattavuus nousee Oulussa hyvin. Tavoitetason yli 85% (ykkösrokote) ovat jo saavuttaneet kaikki yli 40-vuotiaat ikäryhmät. Jo 62 prosenttia 12–15-vuotiaiden ikäryhmästä on saanut ensimmäisen rokotteen.

Viime viikolla uusia tartuntoja tuli 132, kun edellisellä viikolla tartuntoja oli 142. Karanteeniin määrättiin viime viikolla 867 henkilöä, kun edellisellä viikolla 619 henkilöä joutui karanteeniin.

Joukkoaltistumisten määrä kasvoi viime viikolla kolmella ja oli yhteensä 11. Altistumisvaroituksia annettiin viime viikolla 22.

Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa: