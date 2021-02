Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulussa on todettu sunnuntaina vain yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Oulun kaupunki. Oulussa koronatartuntojen määrä on ollut laskussa jo kolmen täyden viikon ajan.

THL puolestaan raportoi sunnuntaina kaupunkiin kolme uutta koronatartuntaa. THL:n tiedot ovat peräisin tartuntatautirekisteristä ja lukujen kirjautumisessa voi olla viivettä. Oulun kaupunki kertoo aina päiväkohtaisesti uusista tartunnoista.

Koko kuluvan viikon aikana Oulussa on todettu yhteensä 26 koronavirustartuntaa. Edellisellä viikolla koronatartuntoja todettiin yhteensä 43 kappaletta.

Yksi viikon aikana Oulussa todettu koronatartunta on vahvistunut koronaviruksen tarttuvamman brittimuunnoksen aiheuttamaksi. Tartunta on osa Ruotsin Skellefteåssa sijaitsevan Northvoltin tartuntarypästä. Kaupungin mukaan tartunta todettiin rajatarkastuksen yhteydessä otetusta näytteestä ja kyseinen henkilö asetettiin karanteeniin heti tämän saavuttua maahan.

Kaupungin mukaan Oulu on yhä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Alueellisen koronakoordinaatioryhmän on tarkoitus puida Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan koronatilannetta ja rajoituksia sekä suosituksia tiistaina 16. helmikuuta.

Koko viikolla yksi joukkoaltistuminen

Koko viikolla Oulussa on todettu vain yksi joukkoaltistuminen, eikä tilanteeseen tullut muutoksia sunnuntaina. Päivän aikana karanteeniin asetettiin viisi ihmistä. Kaikkiaan koko viikolla karanteeniin on asetettu 167 henkilöä, mikä on 56 enemmän kuin viime viikolla.

Sekä Oulun että Pohjois-Pohjanmaan koronan alueelliset ilmaantuvuusluvut ovat yhä laskussa. Oulun ilmaantuvuusluku on viimeisen 14 vuorokauden ajalta pienempi kuin koko maakunnassa: luku on 36,6 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaan luku on 37,5.

Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa Oulussa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulun kaupunginsairaalassa on molemmissa hoidossa alle viisi koronapotilasta.

Maanantaina 15. helmikuuta avataan ajanvaraus 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien koronarokotuksiin. Heidän rokottamisensa aloitetaan lauantaina 20. helmikuuta.

Ensi viikon keskiviikkona 17. helmikuuta taas avataan ajanvaraus erittäin vaikealle koronavirustaudille alttiille alle 70-vuotiaille riskiryhmäläisille. Ensimmäisenä ajan voivat varata vuonna 1952–1956 syntyneet henkilöt. Heidän rokottamisensa aloitetaan maanantaina 22. helmikuuta.