Koronatartuntojen, altistuneiden ja joukkoaltistumisten määrä on laskenut selvästi vastuullisen toiminnan vuoksi. Oulun kaupunki muistuttaa suositusten ja rajoitusten noudattamisen tärkeydestä. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Oulussa on todettu perjantaihin kello 13 mennessä neljä uutta koronavirustartuntaa ja koko viikon tartuntojen määrä on pysynyt edellistä viikkoa matalampana. Oulun kaupungin mukaan tartunnat ovat pääosin lähtöisin perheiden sisältä ja työpaikoilta.

Kaupunki muistuttaa tiedotteessaan, että Oulu on yhä epidemian toiseksi vakavimmassa eli kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen, altistuneiden ja joukkoaltistumisten määrä on kuitenkin laskenut selvästi asukkaiden vastuullisen toiminnan johdosta. Suositusten ja rajoitusten noudattaminen on edelleen tärkeää.

Perjantain aikana karanteeniin on asetettu Oulussa kuusi henkilöä. Uusia joukkoaltistuksia ei ole tullut ilmi.

Helmikuun ensimmäisen viikon aikana Oulussa on todettu perjantaihin mennessä 31 uutta koronatartuntaa, mikä on liki puolet vähemmän kuin edeltävällä viikolla samaan aikaan.

Karanteeniin on asetettu viikon aikana 92 henkilöä, mikä on vain kolmannes edellisellä viikolla perjantaihin mennessä karanteeniin asetetuista. Joukkoaltistuksia on viikon aikana tullut yksi, kun taas viikko aiemmin niitä oli kolme.

Koronavirustartuntojen 14 vuorokauden ilmaantuvuus Oulussa on tällä hetkellä 75,2 sataatuhatta asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 55. Luvut ovat laskussa sekä kaupungissa että maakunnassa.

Oulun kaupunginsairaalassa on tällä hetkellä hoidossa alle viisi potilasta koronavirustaudin vuoksi. Oulun yliopistollisessa sairaalassa hoidossa on kuusi koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Kuluvan viikon testimäärä tulee tämänhetkisten odotusten mukaan jäämään edellistä viikkoa alhaisemmalle tasolle. Oulun kaupunki uskoo, että testaustahtia on loppuviikon aikana hiljentänyt muun muassa pakkanen.