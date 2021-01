Oulussa lauantaina todetuista kahdeksasta koronavirustartunnasta yli puolet oli peräisin tuntemattomasta lähteestä. Kaupunki on huolissaan kehityksestä. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oulussa on havaittu lauantaina kello 16 mennessä kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Päivittäisten uusien tartuntojen määrä laskenut alkuviikkoon verrattuna.

Yli puolessa lauantaina todetuista tapauksista tartuntalähde on ollut tuntematon, mikä on viranomaisten mukaan huolestuttavaa. Oulun kaupungin mukaan loput tartunnoista ovat tulleet perhepiiristä. Lauantaina 16. tammikuuta Oulussa on asetettu karanteeniin 32 henkilöä.

Lauantaina on tullut ilmi myös yksi uusi joukkoaltistuminen, jonka kerrotaan tapahtuneen Hiirosenkodin osastolla D5. Osasto on kokonaisuudessaan asetettu karanteeniin ja siellä on ryhdytty toimiin tartuntatautiviranomaisten ohjauksessa. Osaston kaikki asukkaat ja työntekijät tullaan testaamaan.

Mahdollisten altistuksesta seuraavien tartuntojen leviämisen estämiseksi on ryhdytty myös muihin varotoimiin.

Joulun ja uudenvuoden jälkeinen tartuntapiikki näyttää alkavan tasaantua

Kuluvan viikon aikana Oulussa on todettu yhteensä 76 uutta koronavirustartuntaa, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin samaan aikaan edellisellä viikolla. Karanteeniin on samaan aikaan asetettu 199 henkilöä, eli yli puolet vähemmän ihmisiä kuin viikkoa aiemmin.

Viikon aikana on todettu yhteensä kolme joukkoaltistumista, mikä on vain kolmannes edellisen viikon luvusta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on 66.7 sataatuhatta asukasta kohden ja Oulun kaupungin alueella 105 sataatuhatta asukasta kohden.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että joulun ja uudenvuoden jälkeinen tartuntapiikki näyttää alkavan tasaantua, mutta ilmaantuvuus on edelleen korkea. Tilanne on kuitenkin epävarma viikottaisen vähäisen testimäärän sekä tuntemattomien tartuntojen vuoksi. Kaupunki korostaa, että lievissäkin oireissa on tärkeää hakeutua välittömästi testiin.

Tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa alle viisi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa on hoidossa kuusi koronapotilasta. Sairaalahoidon tarve ei ole kasvussa.

Oulussa ei ole toistaiseksi havaittu koronaviruksen tavanomaista tarttuvampaa muunnosta.