Limingassa on havaittu kahden viikon sisällä 22 koronavirustartuntaa ja asetettu yli 130 ihmistä altistuskaranteeniin. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Koronatartuntojen määrä on kasvanut viime viikkojen aikana Limingassa. Limingan kunnan johtavan lääkärin Pauliina Sarajärven mukaan torstaina al­tis­tus­ka­ran­tee­nis­sa oli noin 130 kun­talaista ja eris­tyk­sis­sä on 22 hen­ki­löä, joilla on todettu koronavirustartunta kahden viime viikon aikana.

Sa­ra­jär­ven mukaan osa ta­pauk­sis­ta liit­tyy har­ras­tuk­siin ja usea tar­tun­ta­ket­ju on al­ka­nut van­hem­pien työ­pai­kal­ta. Työpaikoilta saadut tartunnat ovat puolestaan le­vin­neet muu­hun per­hee­seen.