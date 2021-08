Kainuussa todettiin tiistaina 15 uutta koronatartuntaa, joista 12 todettiin Kajaanissa, kaksi Sotkamossa ja yksi maahantulotestissä. Karanteeniin tartuntojen vuoksi on määrätty 107 henkilöä.

Kainuun sote tiedotteessaan, että Kainuuseen siirtyneistä koronaan sairastuneista ulkomaalaisista marjanpoimijoista 22 on todettu terveeksi ja heidän eristyksen peruste on päättynyt. Eristyksessä on edelleen 29 henkilöä.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä totesi kokouksessaan tiistaina, että maakunnan tilanne on edelleen kiihtymisvaiheessa ja tapauksia tulevan viikkotasolla noin 40. Tartuntojen jäljitysprosentti on laskenut Kainuussa ja tällä hetkellä vain puolet tartunnoista voidaan selvittää.

Tartunnanjäljitys on ruuhkautunut suurten tapausmäärien ja kontaktien runsauden vuoksi, ja testitulosten saaminen on viivästynyt. Aiemmat suositukset sekä kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa.

– Riski tartunnoille on korkea, koska tartunnat eivät enää rajaudu selkeisiin ryppäisiin. Tämän vuoksi esimerkiksi kasvomaskin käyttö oman perheen ulkopuolella, etätyön jatkaminen sekä yleinen varovaisuus matkustaessa ja erilaisissa tapahtumissa on vahvasti suositeltavaa. Toisaalta vakavan sairastumisen riski pienenee edelleen rokotuskattavuuden parantuessa, kommentoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari tiedotteessa.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus Kainuussa on nyt 120,8 tapausta sataa tuhatta asukasta kohti 14 vuorokaudessa. Alueella oleskelevien ulkomaalaisten tartunnat nostavat edelleen maakunnan ilmaantuvuuslukua, sillä heidän tartuntansa kirjataan testipaikkakunnille.

Enemmistö koronatartunnoista todetaan tällä hetkellä pääosin nuorilla sekä nuorilla aikuisilla tai ulkomailta Kainuuseen muuttaneilla. Kainuun sote kertoo suuntaavansa kuntien kanssa koronaohjeita sekä -rokotuksia koskevaa viestintää näille ryhmille. 12 vuotta täyttäneiden rokotukset ovat käynnistyneet Kainuussa.