Jääpalloliigassa pelaava OLS joutui koronakaranteenin toisen kerran tällä kaudella. Kuva: Pekka Peura

Oulun Luistinseuran jääpallon edustusjoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Koko liigajoukkue on asetettu karanteeniin, joka on voimassa keskiviikkoon 13. tammikuuta saakka.

OLS:n tämän viikon vierasottelut Mikkelin Kamppareita ja Lappeenrannan Veiterää vastaan siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Jääpalloliitto pyrkii etsimään siirrettäville peleille uudet ottelupäivät mahdollisimman nopeasti.

OLS ei ole ensimmäistä kertaa koronan kourissa tällä kaudella. Joukkue oli edellisen kerran karanteenissa marras-joulukuun taitteessa.