Suomessa on nyt havaittu 8 980 varmistettua koronatartuntaa. Lisäystä lauantain lukuihin on 58 tapausta. 9 000 tartunnan raja menee nykyvauhdilla rikki jo maanantaina.

Tartuntatilanne käy ilmi THL:n sununtaina päivittämästä koronakartasta, joka perustuu tartuntatautirekisteriin. Rekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä. Tiedot voivat päivittyä takautuvasti.

Tartuntojen määrä on lähtenyt viime aikoina selvään kasvuun. Viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on varmistettu 620, kun sitä edellisen kahden viikon aikana tartuntoja havaittiin 337.

Pohjois-Suomeen on koronakarttaan kirjattu yksi tartunta lisää verrattuna lauantaihin. Kirjaus on tehty Tornioon.

Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri Jyri J. Taskilan mukaan Tornion tapaus ei ole alueella asuvalta henkilöltä eli sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uutta koronavirustartuntaa. Taskila kertoo, että tartunta on voinut listautua Tornioon, jos koronanäyte on otettu siellä tai henkilö on kirjoilla paikkakunnalla, muttei vain asu siellä.

Länsi-Pohjassa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja yli kuukauteen. Alueen viimeisin tartunta todettiin 13. elokuuta. Kaikkiaan Länsi-Pohjaan on kirjattu koronakarttaan 153 tartuntaa.

Oulussa uusia tartuntoja ei ole tullut. Niitä on aiemmin löytynyt kaikkiaan 115.

Koronakartan mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on havaittu kaikkiaan 189 tartuntaa, Lapin sairaanhoitopiirissä 93 tartuntaa ja Kainuussa 89 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on tullut neljä lisää, kun edellisellä kahden viikon jaksolla tartuntoja löytyi kaksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä viimeisen kahden viikon aikana tartuntoja on löytynyt 12. Edeltävällä kahden viikon jaksolla tartuntoja oli 18.

Kainuussa tartuntoja on viimeisen kahden viikon aikana ollut viisi, kun sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla tartuntoja oli 18.

THL:n viimeisimpien eli perjantaina päivittämien tietojen mukaan Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt 339 ihmistä.

Sairaalahoidossa oli taudin vuoksi perjantaina 16 henkilöä, joista kolme oli tehohoidossa.