Koronatapausten määrä on kasvussa, tiedottavat sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Jalkapallon EM-kisoista Suomeen saapuneilla turisteilla todetut tartunnat selittävät kasvun suurimmalta osin: yli 40 prosenttia viime viikon tartunnoista liittyy suoraan Venäjän kisaturismiin.

Viime viikon aikana uusia koronatartuntoja todettiin Suomessa yhteensä 947, mikä on yli 400 enemmän kuin edeltävällä viikolla. EM-kisoista palanneilla oli 30. kesäkuuta mennessä todettu 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa.

Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, missä tapauksia on yhteensä 264 ja jatkotartuntoja 17. Seuraavaksi eniten tartuntoja on todettu Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, Pirkanmaalla 38 tapausta ja 8 jatkotartuntaa ja Varsinais-Suomessa 31 tapausta ja 5 jatkotartuntaa.

Myös ulkomailta saatujen tartuntojen osuus on kasvanut. Viime viikolla puolet tartunnoista oli peräisin ulkomailta. Edeltävällä viikolla ulkomailta saatujen tartuntojen osuus oli 33 prosenttia.