"Pandemia on sekä globaalisti että eurooppalaisittain täydessä käynnissä", kertoi tiistaina THL:n johtaja Mika Salminen. Arkistokuva.

Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa verrattuna maanantain lukuihin. Asiasta kertoo puolenpäivän aikaan päivitetyssä koronakartassaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Tartuntojen määrä on yhä selvässä kasvussa. Kahden viimeisimmän viikon aikana varmistettuja tartuntoja on raportoitu 1 167. Määrä on kaksinkertainen edeltäneeseen kahden viikon ajan jaksoon verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen ja johtaja Mika Salminen pitävät kehitystä huolestuttavana.

– Pandemia on sekä globaalisti että eurooppalaisittain täydessä käynnissä. Väestöön suhteutetut tapausmäärät ovat nousseet viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana voimakkaasti. Kevään tartuntapiikki on ylittynyt selvästi, Salminen totesi.

Pohjois-Pohjanmaalle ei ole tiistaina kirjattu uusia tartuntoja. Maanantaina tartuntoja kerrottiin olevan 200 ja tiistaina määrä oli tarkentunut 199 tapaukseen.

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tapauksia on todettu kaksi. Kokonaismäärä on nyt 97 tartuntaa. Länsi-Pohjan alueelle tartuntoja ei ole tullut lisää.

Kainuussa tartuntoja on nyt todettu 90. Lisäystä maanantaihin nähden on yhden tartunnan verran.

Viruksen suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat tällä hetkellä Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Helsingissä ja Uudellamaalla sekä Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Näissä sairaanhoitopiireissä tapauksia on havaittu eniten asukaslukuun suhteutettuna viimeisen kahden viikon aikana.

THL:n maanantaina päivittämien tietojen perusteella koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut 345 ihmistä. Sairaalahoidossa oli maanantaina 22 ihmistä, joista tehohoidossa neljä henkilöä. THL:n odotetaan päivittävän menehtyneiden ja hoidossa olevien määrän tiistaina.