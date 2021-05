Koronaviruksen vaikutukset kehitysmaissa voivat olla vielä osin näkymättömissä tikittävä aikapommi. Samaan aikaan globaalit kasvuennusteet näyttävät yhä komeammilta, eikä pieni Suomikaan jää niistä osattomaksi.

Pandemia on aluksi koetellut kovimmin pohjoista pallonpuoliskoa, kun virus on riehunut kansainvälisten liikennevirtojen varrella olevissa paikoissa – kuten Euroopan ja Yhdysvaltojen kaupunkiseuduilla. Edessä voi olla törmääminen siihen, että sairastuvuustilanne on raportoitua selvästi pahempi monessa Afrikan ja Aasian maassa.