Työterveyslaitoksen ylilääkärin Satu Soinin mukaan koronatartunnan diagnosoiminen ammattitaudiksi edellyttää aina työperäisen altistavan tekijän ja sairauden välisen syy-yhteyden osoittamista, kuten muissakin ammattitaudeissa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Korona on noussut uudeksi ammattitaudiksi. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) mukaan maaliskuun loppuun mennessä Suomessa oli todettu jo noin 300 koronaviruksesta aiheutunutta, korvattavaa ammattitautitapausta. Lähes kaikki tapaukset on todettu sosiaali- ja terveysalalla, suurin osa sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla. Vain kymmenisen tapausta on muilta toimialoilta.

Määrä on kasvussa, sillä helmikuun lopussa todettuja tapauksia oli 208. Toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo Takosta kertoo, että koronan aiheuttamien ammattitautien määrä nousee yli kolmensadan, kun maaliskuun luvut saadaan tilastoitua. Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee asiasta tiedotteen huhtikuun alussa.