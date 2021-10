Koronarokotukset väliaikaisilla pop up -pisteillä jatkuvat tällä ja seuraavalla viikolla kauppakeskus Valkeassa ja Ideapark Oulussa.

Ilman ajanvarausta toimiva rokotuspiste on avoinna Valkeassa keskiviikkoisin ja torstaisin 6.-14.10. välisenä aikana klo 12-18. Rokotuspiste sijaitsee Valkean katutasossa. Valkean rokotuspisteellä annetaan toistaiseksi vain Modernan rokotetta.

Ideapark Oulussa ilman ajanvarausta toimiva rokotuspiste on avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin 14.10. saakka klo 16-18. Rokotuspiste sijaitsee Ideaparkissa B-sisäänkäynnin luona. Rokotuspisteellä on vain Modernan rokotetta.

Lisäksi koronarokotuksia on saatavilla Limingantullin rokotuspisteellä, jonne voit varata ajan tai saapua aikaa varaamatta. Ilman ajanvarausta toimivat walk in -linjat ovat avoinna ma-ti klo 8.30-15.30, ke klo 10.30-17.30 to klo 8.30-17.30 ja pe klo 8.30-15.30. Limingantullissa annetaan Modernan ja Biontech-Pfizerin rokotteita.