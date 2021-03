Valtio on varautunut korvaamaan koronarokotteiden mahdollisia haittavaikutuksia. Kuva: HOTLI SIMANJUNTAK

Viime vuoden lopussa käynnistyneistä koronarokotuksista oli maanantaihin mennessä jätetty kolmetoista korvaushakemusta. Asiasta kertoo mahdollisia haittakorvauksia maksavan Suomen keskinäisen lääkevahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Tiina Hellgrén.

– Rokotteista tulee vuosittain noin kymmenen vahinkoilmoitusta. Koronarokotteista niitä on tehty tähän mennessä kolmetoista ja ne ovat vielä käsittelyssä. On odotettavissa, että niitä tehdään enemmänkin, koska asia on nyt ollut julkisuudessa esillä. Tehdyissä ilmoituksissa on ollut kyse lievistä ja nopeasti ohi menevistä haittavaikutuksista, joista varoitetaan rokotteiden tuoteselosteissa, Hellgrén kertoo.