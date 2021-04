Suomessa on myönnetty ensimmäiset koronarokotteisiin liittyvät haittakorvaukset. Astra Zenecan rokotteen aiheuttamiksi epäillyistä veritulpista ei vielä ole jätetty korvaushakemuksia. Kuva: FEHIM DEMIR

Suomessa on myönnetty ensimmäiset korvaukset koronarokotteiden haitoista. Korvaushakemusten käsittelystä ja korvausten maksamisesta huolehtiva Suomen keskinäinen lääkevahinkovakuutusyhtiö oli perjantaihin mennessä saanut 26 hakemusta. Niiden perusteella se on tehnyt myönteisen korvauspäätöksen kuudessa tapauksessa. Neljän hakemuksen osalta ratkaisu on ollut kielteinen ja loput tapaukset ovat vielä käsittelyssä

– Korvattavissa tapauksissa on ollut kyse ohimenevistä ja tunnetuista haittavaikutuksista, mutta oireet ovat kuitenkin kestäneet yli kaksi viikkoa. Oireet ovat olleet esimerkiksi väsymystä tai ihottumaa. Korvaussummat ovat olleet keskimäärin parin tuhannen euron luokkaa, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tiina Hellgrén.