Tel Avivissa Israelissa sijaitsevassa rokotuskeskuksessa annettiin koronarokotteita 9. helmikuuta. Kuva: ABIR SULTAN

Israelissa Pfizerin ja BionTechin koronarokote on vähentänyt oireellisia koronatartuntoja rokotettujen keskuudessa 94 prosentilla, kertoo israelilaistutkimus.

Israelin suurin terveyspalvelujen tuottaja Clalit oli testannut 600 000 ihmistä, jotka olivat saaneet kaksi rokoteannosta, sekä 600 000 rokottamatonta ihmistä. Clalitin testaamat rokotetut olivat sellaisia, joilla oli kulunut vähintään viikko toisen annoksen saamisesta.

Rokotettujen keskuudessa oireellisia tartuntoja oli 94 prosenttia vähemmän, ja vakavaa tautimuotoa 92 prosenttia vähemmän. Rokote vähensi tartuntoja tehokkaasti kaikissa ikäryhmissä.

Yhdeksän miljoonan asukkaan Israelissa jo 3,8 miljoonaa ihmistä on saanut vähintään yhden rokoteannoksen, ja 2,4 miljoonaa on saanut molemmat annokset. Maan tavoitteena on rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat maaliskuun loppuun mennessä. Israelia on pidetty tietynlaisena testilaboratoriona siinä, miten rokotteen antama laumasuoja toteutuu.

Tartuntamäärät ovat olleet Israelissa laskussa viime viikkoina. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida kuinka paljon siitä on rokotteiden ansiota, sillä tartunnat ovat kääntyneet laskuun useimmissa vakavan epidemiatilanteen maissa.

Israelissa on ollut voimassa tiukkoja rajoitustoimia, joita maa on nyt alkanut vähitellen purkaa.

Israelissa on pandemian aikana todettu yli 720 000 tartuntaa ja yli 5 300 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, joten väkilukuun nähden maan tautitilanne on ollut selvästi vakavampi kuin esimerkiksi Suomessa.