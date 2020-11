Rokotteet pyrkivät puuttumaan niihin hetkiin, kun koronavirus altistuttaa, alkaa lisääntyä elimistössä tai leviää ihmisestä tartuttamaan muita. Kuva: Sari Junnonaho

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi torstain tiedotustilaisuudessa, että koronavirusrokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on kaikille maksuton.

Rokotetta saadaan aluksi vain pienelle määrälle suomalaisia. Ensi vaiheessa rokotetta saisi vain 1–10 prosenttia suomalaisista. Ei vielä ole päätetty, ketkä saavat rokotteen ensin.

– Täytyy ottaa huomioon, millainen rokote saadaan ja kenelle se toimii, sanoo Nohynek.

Toisessa vaiheessa rokotus riittäisi viidesosalle suomalaisista ja kolmannessa vaiheessa puolelle suomalaisista. Näiden arvioiden pohjalta suunnitellaan rokotusjärjestystä, mutta rokotetta on lopulta tarkoitus hankkia kaikille tarvittava määrä.

Suomi on sosiaali- ja terveysministeriön STM:n strategiajohtajan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan sitoutunut EU:n yhteisessä rokotehankinnassa maksamaan tarvittavat kulut rokotteesta. Summa ei vielä ole tiedossa.

Suomeen yritetään saada kolmentyyppisiä rokotteita

Rokotteet pyrkivät puuttumaan niihin hetkiin, kun koronavirus altistuttaa, alkaa lisääntyä elimistössä tai leviää ihmisestä tartuttamaan muita.

Rokotteen toimivuus väestössä riippuu siitä, miten hyvin se pystyy puuttumaan eri vaiheisiin.

Nohynekin mukaan ei vielä tiedetä, miten amerikkalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin koronavirusrokote toimii käytännössä.

Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee, että Suomi hankkisi kolmen eri tyypin koronavirusrokotteita, jotta väestölle taattaisiin mahdollisimman hyvä suoja.

Haussa ovat uudentyyppiset mRNA-rokotteet ja lisäksi virusvektorirokotteet sekä subunit-rokotteet.

Koronarokotekehityksestä noin puolet on Yhdysvalloissa, viidesosa EU:ssa Suomi mukaan lukien ja viidesosa Kiinassa. Loput hankkeet ovat eri puolilla maailmaa.

Tautitapauksissa lähestytään 20 000:n rajaa

Koronavirustapauksia on tähän mennessä todettu Suomessa noin 18 500.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tähän mennessä 365 Suomessa.

– Valtaosa menehtyy sosiaali- ja terveydenhuollon pitkäaikaista hoivaa tarjoavissa yksiköissä, kertoo THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen viimeaikaisista kuolemista.

Vaikka koronavirus on levinnyt myös ikäihmisten keskuuteen, suurin osa syksyn tautitapauksista on todettu nuoremman väestön joukossa.

STM ja THL muistuttavat, etteivät rokoteuutiset vaikuta välittömästi koronasuosituksiin. Parhaassakin tapauksessa rokotetta on laajasti saatavilla vasta kevään puolella.

Epidemiatilanne puolestaan jatkuu kytevänä, jolloin se voi milloin tahansa roihahtaa suuremmaksi.

Viranomaiset suosittelevat lähikontaktien välttämistä, Koronavilkun käyttöä, turvavälejä, hygieniaa ja maskeja. Testiin on mentävä viipymättä, jos on oireita. Riskiryhmiä on syytä suojella.

Epidemian kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Lisäksi Rovaniemi, Kuopio ja Kouvola ovat kiihtymisvaiheessa.

Eurooppalaisittain Suomen koronatilanne on rauhallisimmasta päästä. Matkailun osuus Suomen uusista koronavirustartunnoista on pieni, sillä suurin osa tartunnoista tulee kotimaasta.