Helsinki

Molemmat annokset koronavirusrokotetta saaneet ihmiset voivat tietyissä tilanteissa tavata muita ihmisiä sisätiloissa ilman maskia tai turvavälejä, linjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Esimerkiksi koronarokotetut isovanhemmat voivat tavata rokottamatonta lastaan ja lapsenlapsiaan, jos he ovat terveitä eivätkä kuulu riskiryhmiin.

THL:n suositus maskin käyttämisestä muun muassa julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä on kuitenkin yhä voimassa, ja se koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

THL:n mukaan rokotettujen on varsin turvallista tavata yksityisissä sisätiloissa muita täysin rokotettuja. Täysin rokotetuilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat saaneet koko rokotussarjan eli kaksi rokoteannosta. THL:n mukaan tartuntariski on tällöin hyvin pieni.

Lisäksi täysin rokotettujen on varsin turvallista tavata yksityisissä sisätiloissa rokottamattomia ihmisiä, jotka ovat kaikki samasta kotitaloudesta eikä kukaan kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään. Tällaisessa tilanteessa sekä rokotetun että muiden paikallaolijoiden tartuntariski on pieni, THL kertoo.

Edellytyksenä on, että toisen annoksen saamisesta on kulunut vähintään viikko. Näin rokotuksen suojateho on ehtinyt kehittyä riittävän vahvaksi, THL sanoo.

Sama linjaus koskee myös ihmisiä, jotka ovat sairastaneet laboratoriotestillä todetun koronainfektion ja ovat saaneet vähintään yhden koronarokoteannoksen. Tässäkin tapauksessa rokotteen saamisesta on pitänyt kulua vähintään viikko.

Oireisena on aina jätettävä tapaaminen väliin ja mentävä testiin rokotuksesta huolimatta, THL muistuttaa. Myös tartunnanjäljitykseen tarkoitettu puhelinsovellus Koronavilkku kannattaa yhä pitää puhelimessaan päällä.

Tutkimusten mukaan rokote ehkäisee koronan tarttumista

THL:n uudet neuvot perustuvat koronarokotteita koskeviin tutkimustuloksiin. Tutkimusten mukaan koronarokote vähentää koronaviruksen erittymistä merkittävästi ja ehkäisee viruksen tarttumista ihmisestä toiseen.

Molempien rokoteannosten ottaminen on tärkeää, sillä toinen annos pidentää rokotteen suojatehoa ja vahvistaa ensimmäisen annoksen antamaa suojaa erityisesti virusmuunnoksia vastaan.

– On kuitenkin hyvä muistaa, että rokotus ei aina estä tartuntoja kokonaan. Siksi on tärkeää käyttää maskia ja pitää etäisyyttä, kun rokotettu tapaa ihmisiä, joilla ei vielä ole rokotuksen antamaa suojaa. Myös vastustuskykyä voimakkaasti heikentävä sairaus tai lääkitys voi heikentää rokotteen tehoa, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve tiedotteessa.