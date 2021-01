Koronavirusrokotuksia annetaan lähiviikkoina myös muille kuin koronaepotilaita hoitaville henkilöille. Kuva: VESA JOENSUU

Pohjois-Pohjanmaalla on annettu koronarokote hieman yli 1600 henkilölle perjantaihin mennessä, kerrotaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tiedotteessa.

Rokotukset aloitettiin joulun ja uudenvuoden välisinä päivinä.

Ensimmäisessä vaiheessa on rokotettu teho-osastojen ja päivystyksen sekä koronapotilaita hoitavien osastojen ja ensihoidon henkilökuntaa. Rokotetuista 1200 työskentelee OYSissa. Loput ovat muun muassa Nordlabin, Oulun kaupunginsairaalan ja pelastuslaitoksen väkeä.

PPSHP:n johtajaylilääkäri Juha Korpelainen sanoo, että rokotukset ovat edenneet hyvin loma-ajasta huolimatta.

– Rokotekattavuus tässä ensimmäisessä rokotettavien ryhmässä on nyt liki 74 prosenttia.

Lopuille ensimmäiseen rokotettavien ryhmään kuuluville järjestetään OYSissa vielä uusi rokotuspäivä, jotta rokote ei jää esimerkiksi lomien vuoksi keneltäkään saamatta.

Rokotusjonossa ei räikeitä väärinkäytöksiä

Rokotusten alkuvaiheissa heräsi keskustelua siitä, että osa sairaanhoidon henkilökunnasta olisi etuillut rokotusjonossa. Asiaa on selvitetty sairaanhoitopiirin sisällä.

– Selvityksen perusteella räikeitä väärinkäytöksiä ei ole tapahtunut, ennemminkin on ollut pientä tulkinnanvaraisuutta. Mukana on ollut esimerkiksi joitakin eläkeläisiä, jotka kuitenkin tekevät keikkatöitä OYSissa koronapotilaita hoitavissa yksiköissä, eli he kuuluvat ryhmään tällä perusteella, Korpelainen kertoo.

Koronapotilaita hoitavan henkilöstön jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla rokotetaan iäkkäiden asumis- ja laitoshoitoyksiköiden asukkaat ja henkilökunta sekä muut kiireellistä hoitoa antavat henkilöt. Nämä rokotukset käynnistyvät lähiviikkojen aikana.

Sen jälkeen rokotuksen saavat kaikki yli 70-vuotiaat sekä sellaiset henkilöt, joilla on vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Viimeisenä rokotetaan muu väestö.

