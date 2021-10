Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Teija Puhto muistuttaa, että koronarokotteiden riskit ovat pienet. Lisäksi rokotteesta saatava hyöty kasvaa sitä suuremmaksi, mitä iäkkäämmästä henkilöstä on kyse. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä Teija Puhtolla on koronaviruksen riskiryhmiin kuuluville ja yli 45-vuotiaille painava viesti: menkää koronarokotukseen, jotta vältätte riskin vakavasta koronataudista ja jätätte petipaikan vapaaksi muille sairaalahoitoa tarvitseville.

Koko maassa ja sitä myötä myös Pohjois-Pohjanmaalla koronarajoituksia on purettu. Yksi ja puoli vuotta jatkuneiden rajoitustoimien jälkeen vuorossa on siirtyminen kohti normaalia elämää, mutta koronavirus ei ole kadonnut mihinkään. Puhton mukaan ihmiset tuntuvat ajattelevan, että rajoitusten purkaminen tarkoittaa sitä, ettei koronavirusta enää ole. Kyse on kuitenkin siitä, että taudille on käytössä hyvä estokeino eli rokote.