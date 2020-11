Kauppakeskus Valkea reagoi Oulun kaupunkin tiukkoihin koronasuosituksiin. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kauppakeskus Valkea kertoo tiedotteessa, että se rajoittaa yleisten tilojen käyttöä Oulun kaupungin suositusten mukaisesti tiistaista 1. joulukuuta alkaen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yleisten tilojen istumapaikat poistetaan kokonaan käytöstä. Lisäksi kesäkadun lavalla ja muualla yleisissä tiloissa oleskelu kielletään.

Leikkihuone Roihula sekä Köökin leikkipaikka suljetaan. Perhehuoneen käyttöä rajataan niin, että sinne voi mennä vain yksi perhe kerrallaan.

Poikkeukselliset toimet kestävät 18. joulukuuta saakka.

Valkeassa on keväästä asti siivottu aiempaa tehokkaammin ja asiakkaille on tarjottu mahdollisuus käsien desinfiointiin. Käsidesiautomaatteja on nyt lisätty entisestään.

Valkea suosittelee kasvomaskin tai -visiiriin käyttöä sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Valkean henkilökunnalle on jaettu kasvovisiirit.

Turvaväleistä ja hygieniasta muistutetaan muun muassa lattiatarroilla, opasteilla ja kuulutuksilla.

– Toivoimme, että jokainen noudattaa meillä asioidessaan turvallisuusohjeita ja asioi meillä vain terveenä, kauppakeskusjohtaja Anu Junnikkala-Alho kommentoi.

Valkean liikkeet ja Joulutori palvelevat toistaiseksi normaalisti, mutta koronatilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti.