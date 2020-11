THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko Suomessa. Ohjeistus vaihtelee sen mukaan, missä epidemian tilanteessa eri alueilla ollaan. Kuva: Arttu Laitala

Pääkaupunkiseudulla on annettu uusia koronarajoituksia ja suosituksia, koska alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Rajuimmat rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan, kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän tiedotustilaisuudessa. Rajoitukset ja suositukset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

Maanantaista 23.11. alkaen yleisötilaisuuksien määrä rajoitetaan 20 henkilöön. Tämä koskee esimerkiksi kaikkia sisätiloissa järjestettäviä urheilutapahtumia, konsertteja ja juhlia.

Vapaavuori korosti, että kyseessä on määräys eikä suositus. Virallisen kiellon asiasta on antanut Etelä-Suomen aluehallintavirasto.

Lisäksi kaikki yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään kolmen viikon ajaksi. Tämä koskee kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa, jossa turvavälejä ei voi pitää. Esimerkiksi harrastusjoukkueiden kilpailuja ei järjestetä.

Rajoitus ei koske esimerkiksi yksilö- ja ryhmälajien maajoukkuetoimintaa tai SM-tason kilpailutoimintaa.

Maskisuositus yläkouluihin ja lähitöihin

Muut rajoitukset ja suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Maskisuositus laajennetaan koskemaan myös yläkouluja. Kaupungit tarjoavat yläkoululaisille maskit, mutta myös omia voi käyttää.

Lisäksi maskisuositus koskee mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Toisen asteen maskisuositus jatkuu ja etäopetuksen vuorottelua lisätään niin, että yksi ikäluokka on kerrallaan etäopetuksessa viikon kerrallaan.

Työpaikkojen laaja etätyösuositus jatkuu, ja kaikille lähityössä oleville suositellaan maskin käyttöä kaikissa kohtaamisissa ja työpaikoilla liikuttaessa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan yhä rajaamaan kymmeneen henkilöön. Vapaavuoren mukaan linjaus koskee esimerkiksi syksyn ylioppilasjuhlia ja joulunajan perhejuhlia. Ylipäätään yksityistilaisuuksien järjestämistä suositellaan välttämään.

Uimahallien kävijämäärä rajataan puoleen ja puolet pukukaapeista suljetaan. Kirjastojen opintosalien paikkoja vähennetään.

Rajoituksia tulee todennäköisesti myös ravintoloihin, mutta näistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. Leviämisvaiheessa kaikkien ravintoloiden on sulkeuduttava kello 23.

Koko maan tasolla mennään huonompaan suuntaan

Pääkaupunkiseudun kuntien todettiin siirtyneen koronaviruksen leviämisvaiheeseen torstaina.

Vaikka muu Uusimaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa, alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee rajoitusten käyttöönottoa koko maakunnassa. Uudenmaan rajoitukset edesauttavat myös sitä, että epidemia ei leviä yhä enemmän muualle Suomeen.

Tavoitteena on saada epidemian leviäminen hallintaan ennen joulua. Rajoituksia ja suosituksia voidaan myös tarvittaessa tiukentaa ja jatkaa, jos ne eivät pure muutaman viikon aikana.

Koronavirustartuntojen määrä jatkaa kasvuaan erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät lukuun ottamatta sairaalahoidon ja tehohoidon voimakasta kasvua.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan päivittäisissä uusien tapausten määrässä linja on selvästi ylöspäin koko Suomessa.

– Päiväkohtaista vaihtelua on mutta koko maan tasolla mennään selvästi huonompaan suuntaan.

"Toivoa meillä kuitenkin on"

Puumalainen piti erittäin huolestuttavana sitä, että sairaalahoidossa on nyt kymmenen ihmistä enemmän kuin pari päivää sitten. Myös sairastuneiden ikä on muuttunut hieman vanhempaan suuntaan ja hoivakodeissa on joitakin sairastumisia henkilökunnalla sekä asukkailla ja potilailla.

Myös matkustuksen kautta tulevia tapauksia on jonkin veran enemmän, mikä heijastaa Puumalaisen mukaan rajanaapurien ja Euroopan huonontunutta tautitilannetta.

– Toivoa meillä kuitenkin on. Rokotetutkimusten tulokset ovat olleet erinomaisia. Vetoan suomalaisiin, että jaksetaan ja torjutaan yhdessä epidemiaan vielä tämä talvi. Kevät näyttää jo todennäköisesti paremmalta.

THL:n mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku on koko Suomessa nyt 58,7 ja Uudellamaalla noin kaksi kertaa suurempi eli 119,4. Ilmaantuvuusluku tarkoittaa tartuntojen määrää viimeisen kahden viikon aikana sataa tuhatta asukasta kohti.

Uudenmaan lisäksi kiihtymisvaiheessa ollaan Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä sekä Ahvenanmaan maakunnassa.

Lentokenttätestaus "mahdoton toteuttaa"

Pääkaupunkiseutu ja Hus lähettivät tänään yhteisen kannanoton tartuntatautilain muuttamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle. Kaupunkien ja Husin mukaan ehdotettu lentokenttätestauksen malli on mahdoton toteuttaa käytännössä, koska se vaatisi niin paljon henkilökuntaa.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen korosti, että tämä myös sitoisi terveydenhuollon resursseja liikaa tilanteessa, jossa epidemia on leviämisvaiheessa.

Viljasen mukaan kaupungit ja Hus esittävät, että rajaliikenteessä käytettäisiin Finentry-sovellusta. Siellä matkailija voi tallentaa lähtömaassa tehdyn koronavirustestin tuloksen ja tehdä varauksen Suomessa tehtävään koronavirustestiin, jos matkan kesto sitä edellyttää.

Kannanoton mukaan tavoitteeksi tulee asettaa se, että lentoliikenne saataisiin lähes 30 prosentin tasolle nykyisestä lähes nollasta prosentista.